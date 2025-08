RELATED TRT Global - Le Burundi appelle à l'aide internationale face aux flux inédits de réfugiés congolais

« L'Ouganda a ouvert ses portes, ses écoles et ses centres de santé. Ce modèle peut réussir, mais il ne peut pas y parvenir seul », a affirmé Hyde.

L'agence des Nations Unies a noté que le coût pour répondre aux besoins d'un réfugié en Ouganda est estimé à environ 16 dollars par mois cette année, mais à moins que le HCR ne reçoive davantage de financements, il ne pourra fournir qu'une assistance de 5 dollars par mois par réfugié.

Réduction des approvisionnements en nourriture, eau et médicaments

« Alors que les approvisionnements en nourriture, eau et médicaments diminuent, les taux de malnutrition, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans, augmentent à un rythme alarmant », a ajouté l'agence.

Soulignant que la réponse aux réfugiés en Ouganda n'est actuellement financée qu'à hauteur de 2 %, le HCR a appelé à un soutien international urgent et soutenu, y compris de la part des acteurs du développement, pour garantir que les réfugiés et leurs communautés locales puissent vivre dans des conditions sûres et plus dignes.