Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie déploie des efforts intenses pour empêcher que les attaques d'Israël et de ses soutiens contre l'Iran ne se transforment en "une catastrophe encore plus grande".

Ces propos ont été tenus par Erdogan lors de son discours à un événement syndical lundi dans la capitale Ankara.

Ankara ne tolère jamais les attaques contre la souveraineté de l'Iran et la sécurité de la région, "quelle qu'en soit l'origine", a affirmé Erdogan. "Nous exprimons clairement notre réaction," a-t-il ajouté.

Le rôle clé de la Türkiye

Par ailleurs, l'Allemagne a souligné que la Turquie joue un "rôle important" dans les efforts diplomatiques internationaux visant à résoudre le conflit entre l'Iran et Israël.

"Il y aura toute une série de discussions (sur l'Iran) en marge (du sommet de l'OTAN cette semaine à La Haye)," a indiqué un haut responsable de la chancellerie à des représentants des médias à Berlin, sous couvert d'anonymat.

"Nous aurons certainement l'occasion d'en parler avec les Américains. Il y a aussi d'autres partenaires. Je pense à la Turque en ce moment. Ils sont importants et jouent un rôle clé."

Il a évoqué les récentes discussions entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chancelier Friedrich Merz sur la crise iranienne, précisant que les deux parties "se sont informées mutuellement sur les efforts de gestion de crise."

"Le chancelier a informé le président turc du message qu'il portait lors de ses discussions, et le président turc a également indiqué que, malgré d'importantes nuances de divergence, il existe un large consensus sur l'évaluation du risque posé par le programme nucléaire iranien, par exemple, et concernant une éventuelle escalade iranienne," a ajouté le responsable.

"La région ne peut pas supporter une autre guerre"

Samedi, en marge d'une réunion de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Istanbul, Erdogan a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et a discuté du conflit en cours entre Israël et l'Iran lors de leurs échanges.

Les deux dirigeants ont abordé l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran ainsi que des questions régionales et mondiales plus larges, a indiqué la Direction de la communication de la Turquie.

Erdogan a souligné que la Turquie a adopté une position ferme contre les attaques d'Israël sur Gaza, le Liban et la Syrie, et qu'elle maintient la même position concernant les frappes contre l'Iran. Il a insisté sur le fait que "la région ne peut pas supporter une autre guerre," appelant à un arrêt immédiat de l'agression israélienne et à un retour à la diplomatie pour résoudre les différends nucléaires.

Notant que la Turquie est prête à jouer son rôle, y compris en facilitant le dialogue, Erdogan a "souligné la nécessité de mesures immédiates pour entamer une diplomatie à travers des discussions techniques et de haut niveau entre l'Iran et les États-Unis, et a réaffirmé que la Turquie continuera à soutenir ce processus."