Cet accord intervient dans le cadre de la politique de l'administration du président américain Donald Trump, qui a adopté une approche stricte concernant la question de l'immigration.

Un responsable gouvernemental rwandais, ayant requis l'anonymat, a déclaré que les deux parties avaient signé l'accord dans la capitale Kigali au mois de juin, précisant que Washington avait déjà envoyé une liste initiale de dix personnes pour évaluer la possibilité de les accueillir.

La porte-parole du gouvernement rwandais a indiqué que cet accord était en partie lié à l'expérience historique du Rwanda en matière de déplacement, ajoutant : "Presque chaque famille rwandaise a souffert du déplacement, et notre culture repose sur des valeurs d'inclusion et de réhabilitation."

Soutien financier

En vertu de cet accord, le Rwanda conserve le droit d'accepter ou de refuser chaque individu proposé pour la réinstallation. Les personnes acceptées bénéficieront de services tels que la formation professionnelle, les soins de santé et un soutien au logement, afin de faciliter leur nouvelle vie au Rwanda et de contribuer à son économie, qui figure parmi les plus dynamiques d'Afrique au cours de la dernière décennie.

Aucun commentaire officiel n'a encore été émis par la Maison-Blanche ou le Département d'État américain concernant cet accord, tandis que le département de la Sécurité intérieure a renvoyé les questions au Département d'État.