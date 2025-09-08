Des bateaux espagnols sont arrivés en Tunisie dimanche pour participer à une flottille internationale en route vers Gaza afin de briser le blocus israélien imposé à l'enclave palestinienne.

La flottille a quitté Barcelone le 22 août et devrait partir de la Tunisie en direction de Gaza mercredi.

« Nous sommes ici pour soutenir la même cause et dénoncer des décennies de génocide par l'État occupant », a déclaré Diego Elvira, porte-parole de la délégation espagnole, lors d'une conférence de presse au port de Sidi Bou Saïd, dans la capitale Tunis.

Elvira a précisé que la mission de la Flottille Globale Sumud est de « briser le blocus (israélien) et de créer un corridor humanitaire ».

‘Défis et tempêtes’

« Nous sommes arrivés ici (en Tunisie) après sept jours de navigation depuis l'Espagne. Nous avons affronté de nombreux défis et de nombreuses tempêtes, mais rien de tout cela ne se compare à ce que nous affronterons lors de notre prochain voyage, et tout ce que nous endurons ne se compare pas à une seule journée de ce que le peuple palestinien endure », a-t-il ajouté.

Environ 150 militants, parmi lesquels des Tunisiens, des citoyens turcs et des activistes venus d'Europe, d'Afrique et d'Asie, participent à cette initiative.