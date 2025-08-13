Benni McCarthy a appris les plans tactiques défensifs directement de José Mourinho.

Il a déclaré s’être inspiré du manuel du tacticien portugais lors de la victoire improbable du Kenya 1-0 contre le Maroc dimanche, dans le cadre du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN).

Le Kenya fait ses débuts dans ce tournoi en tant que co-hôte avec la Tanzanie et l’Ouganda, mais leur campagne jusqu’à présent a suscité l’étonnement dans le football africain. Ils ont enregistré deux victoires et un match nul dans l’un des groupes les plus difficiles du tournoi.

Les Harambee Stars ont joué toute la seconde mi-temps en infériorité numérique contre les favoris du tournoi, le Maroc, vainqueur à deux reprises. Une situation cauchemardesque pour toute autre équipe, mais c’est le style pragmatique de leur entraîneur qui leur a permis de décrocher cette victoire mémorable.

J’ai joué sous les ordres d’un certain entraîneur, José Mourinho, le maître de ce type de gestion de match. Benni McCarthy

« Jouer à 10 joueurs, c’est l’enfer, mais nous avions l’habitude de le faire comme si c’était une routine. J’ai appris ce métier de lui : où resserrer, qui sacrifier », a déclaré McCarthy aux journalistes lors de la conférence de presse d’après-match dimanche.

« C’est ce que j’ai appris de José : quand vous perdez un joueur, vous sortez un attaquant, vous gardez un travailleur acharné devant, et les autres ‘garent le bus’… ou dans notre cas, garent un train et un bus devant ! »

Un ancien du FC Porto

Âgé de 47 ans, McCarthy a joué sous Mourinho au FC Porto et faisait partie de l’équipe qui a remporté la Ligue des champions de l’UEFA en 2004.

Il jouit d’un statut légendaire dans son pays natal, l’Afrique du Sud, où il a marqué un record de 32 buts pour l’équipe nationale au cours d’une carrière qui l’a également vu évoluer en Premier League et en Liga.