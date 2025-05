Le général Babanginda a dirigé le Nigeria de 1985 à 1993. Photo/Reuters

Par

Abdulwasiu Hassan

Le 12 juin 1993 n'est pas un jour comme les autres au Nigéria. Il reste gravé dans la mémoire collective de la nation la plus peuplée d'Afrique, même après plus de trois décennies.

Ce jour-là, le Nigéria était à l'aube d'une transition démocratique tant attendue. Des millions de Nigérians avaient voté dans ce qui s'annonçait comme un tournant historique. Mais, dans un revirement sans précédent, ce qui avait commencé avec tant de promesses s'est terminé dans la tourmente avec l'annulation soudaine de l'élection.

Cette décision n'a pas seulement interrompu le processus démocratique, elle a aussi laissé une marque indélébile sur le paysage politique du Nigéria. Alors que les débats persistent et que les récits s'affrontent, le 12 juin est devenu un symbole d'espoir, mais aussi des défis du changement politique.

Si l'annulation des élections reste un sujet de controverse, la publication de l'autobiographie de l'ancien président Ibrahim Badamasi Babangida la semaine dernière a ravivé une nouvelle vague d'introspection sur les circonstances du statu quo politique qui avait alors pris le pays par surprise.

Bien que Babangida accepte la responsabilité de l'annulation, il attribue cette décision à un groupe dirigé par son chef d'état-major de l'armée de l'époque, le défunt général Sani Abacha, affirmant que cela s'était produit sans son consentement. Abacha est ensuite devenu le chef de l'État nigérian.

"Oui, pendant l'impasse qui a suivi l'arrêt de l'annonce des résultats, la possibilité d'une annulation pouvant mener à de nouvelles élections avait été vaguement évoquée en passant", écrit Babangida, alias IBB, dans son nouveau livre A Journey in Service.

"Mais l'annulation n'était qu'un élément parmi plusieurs autres options. Cependant, entendre soudainement une annonce faite sans mon autorisation était, pour le dire légèrement, alarmant... Je me souviens avoir dit : 'Ces forces obscures à l'intérieur, opposées aux élections, m'ont contourné !' Je découvrirai plus tard que les 'forces' dirigées par le général Sani Abacha ont annulé les élections."

Les échos du passé

Sous le régime militaire de Babangida, les Nigérians avaient le choix entre feu Moshood Abiola du Parti social-démocrate (SDP) et Bashir Tofa du Congrès républicain national (NRC).

Alors que les résultats indiquaient une victoire décisive pour Abiola du SDP, la Commission électorale nigériane de l'époque a brusquement interrompu l'annonce des résultats.

Onze jours plus tard, l'élection, saluée comme l'une des plus libres et pacifiques de l'histoire du Nigéria, a été annulée.

Ce revirement inattendu a déclenché une vague de protestations et de condamnations, menant finalement au retrait du général Babangida au profit d'un gouvernement intérimaire, qui a été plus tard renversé par le général Sani Abacha, alors chef d'état-major de l'armée.

Il a fallu attendre 1999 pour que le Nigéria fasse enfin la transition vers un régime civil.

L'écrivain nigérian Abubakar Adam Ibrahim, dont le prochain roman commence le 12 juin 1993, souligne l'impact de cette annulation.

"Des millions de Nigérians avaient placé leur espoir dans ces élections et croyaient qu'elles marqueraient un tournant dans notre histoire nationale. Pour que la junte militaire les mène en bateau pendant près d'une décennie, les soumette à des élections libres et équitables, puis annule ces élections, c'était une brutalité calculée que la junte militaire a infligée aux Nigérians", déclare-t-il à TRT Afrika.

Un différend récurrent

Si Babangida espérait que ses révélations mettraient fin aux controverses, les réactions à son autobiographie indiquent le contraire.

À la suite de cette révélation, les partisans du général Abacha ont critiqué la version de l'ancien président, l'accusant d'avoir commodément blâmé quelqu'un qui ne peut plus se défendre.

"Même dans la mort, tu restes leur plus grand rival", a déclaré Gumse Sani Abacha, fille du défunt général, sur les réseaux sociaux.

Abubakar fait partie de ceux qui doutent des affirmations de Babangida. "Il semble trop commode que, d'un côté, il dise qu'il assume la responsabilité de ce qui s'est passé et, en même temps, qu'il impute l'annulation à des personnes qui ne sont plus là pour se défendre", dit-il à TRT Afrika.

Il estime que les déclarations passées de Babangida contredisent son récit actuel. "C'est une énorme occasion manquée pour lui. Il aurait pu être l'icône qui a offert au Nigéria des élections libres et équitables, et il a raté cette chance. Maintenant, il manque l'occasion de rétablir la vérité."

À la recherche d'une clôture

Sous la présidence de Muhammadu Buhari, le Nigéria a déclaré le 12 juin comme Journée de la démocratie.

Cependant, cette décision n'a pas résolu les tensions persistantes autour des événements du 12 juin, comme le montrent les réactions à l'autobiographie de Babangida.

Les analystes estiment qu'aucune clôture ne sera possible tant que la démocratie ne sera pas véritablement respectée et bénéfique pour la population.

"Il est impossible de racheter cette trahison de la démocratie aujourd'hui, car les figures clés de ce drame sont décédées", déclare Abubakar.

Le jeune auteur appelle à un engagement envers des élections libres et crédibles pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent. Il voit aussi le 12 juin comme une mise en garde : "Une chose que nous ne voulons certainement pas oublier, c'est le jour où cela s'est produit."