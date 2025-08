La République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont conclu un accord-cadre de coopération économique lors de leurs premières discussions depuis la signature d'un accord de paix, ont annoncé les États-Unis samedi.

Un accord de paix signé en juin visait à mettre fin à des décennies de conflit dans l'est de la RDC. Cet accord a été supervisé par Washington, qui cherche à accroître son accès aux vastes ressources minérales de la région.

Le « cadre d'intégration économique » paraphé vendredi fait partie de cet accord de paix, selon le département d'État américain.

Il est conçu, conformément à l'accord, pour introduire une plus grande transparence dans les chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques tels que le coltan et le lithium, et devrait être effectif d'ici la fin septembre.

Coordination entre la RDC et le Rwanda

Le département d'État a indiqué que les deux pays avaient convenu de coordonner leurs efforts dans des domaines tels que l'énergie, les infrastructures, les mines, la gestion des parcs nationaux et le tourisme, ainsi que la santé publique, sans fournir davantage de détails.

« Ces étapes représentent des progrès concrets dans l'avancement de la sécurité, de la coopération économique et de la quête commune de paix et de prospérité dans le cadre de l'accord de paix », a déclaré Massad Boulos, conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique, sur X.

L'est de la RDC, une région frontalière du Rwanda riche en ressources naturelles, a connu une nouvelle vague de violences cette année lorsque les rebelles du M23 ont capturé les villes clés de Goma et Bukavu.

Après des mois de trêves rompues, la RDC et le M23 ont signé une déclaration de principe le 19 juin, réaffirmant leur engagement envers un cessez-le-feu permanent.

Accord entre la RDC et une entreprise américaine d'exploration minière

Deux jours auparavant, le gouvernement de Kinshasa avait signé un accord avec le groupe américain Kobold Metals, spécialisé dans l'exploration de métaux critiques.