Rafetison Olivia Nirinavalona, 28 ans, fait partie des rares personnes au monde capables de se tenir sur ses deux jambes et de dire : “J'ai réalisé mon rêve”.

Le rêve qu'Olivia a eu et entretenu depuis sa tendre enfance est celui de devenir enseignante ; une enseignante qui, par sa dévotion et son amour pour la communauté, œuvre à la réussite des enfants.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Rafetison vit son rêve à plein temps. Lorsqu'elle n'enseigne pas dans l'école où elle est employée à Tananarive, la capitale de Madagascar, c'est dans les orphelinats, dans les villages et autres coins reculés du pays que l'enseignante, à l'humeur affable et d'un enthousiasme inextinguible se donne à sa passion.

Et dans ces cadres-là, ce que Rafetison Olivia Nirinavalona aime le plus enseigner aux enfants, c'est la lecture.

''J'ai commencé à enseigner à 17 ans, dans une école pour enfants défavorisés dans un village à 74 km de la capitale. Par la suite, j'ai poursuivi mes études en développement global tout en consacrant mon temps libre à des activités de volontariat dans diverses organisations'', confie l'enseignante à TRT Afrika.

Le rêve de Rafetison Olivia est si précieux pour elle et ses ambitions si grandes, qu'en 2014, elle a rejoint Teach For Madagascar, une organisation à but non lucratif qui contribue à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans le pays.

Dans cette organisation, Olivia officie en qualité d'assistante du projet LET'S READ dont le but est de promouvoir la lecture dans ce pays de 31 millions d'habitants et où le taux d'alphabétisation est situé autour des 30%. Ce projet cher aux yeux d'Olivia en est à sa 4ᵉ année d'exécution.

''Let's Read a pour vocation de susciter l'amour de la lecture chez les enfants malgaches. Pour ce faire, nous avons édité par exemple des livres d'histoires pour enfants (Diary Nofy) en deux éditions en 2021 et 2023.

Onze de nos histoires ont même été sélectionnées lors de concours d'écriture à l'échelle nationale.

Près de 50 000 livres ont été imprimés en malgache, français, anglais, ainsi qu'en version audio et braille et ont été distribués dans les EPP (écoles primaires publiques), aux écoles pour enfants ayant une déficience visuelle, aux associations œuvrant pour les enfants et pour les orphelinats à travers Madagascar depuis février 2021”, précise l'enseignante.

Le passage de témoin

La lecture a toujours fait partie de la vie d'Olivia qui la présente à la fois comme une mine de savoir illimités ; quand les livres sont bien choisis, à la fois comme un espace d'imagination et un exutoire, voire une thérapie pour l'esprit.

''Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai adoré lire. Je m’approvisionnais dans la bibliothèque de mon père. Cependant, un souvenir particulier me marque : il y a eu une période où j’ai été victime de harcèlement scolaire. Quand je n'avais pas d'amis, je me réfugiais dans la bibliothèque de mon école. C’est là que j'ai véritablement découvert le pouvoir des livres.

Ce qui me fascine, c’est la possibilité de s'évader. La lecture offre un accès à un autre monde, une autre dimension. C’est un moyen d’élargir mes connaissances, d'enrichir mon imagination”, ajoute la dame.

Pour Rafetison Olivia, tout comme pour les bénévoles et autres membres du programme Let's Read, aider les enfants à savoir lire et écrire est avant tout une action en faveur du respect d'un de leurs droits fondamentaux, en référence à la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies.

Lors de leurs missions sur le terrain, les bénévoles confient être déconcertés par la vulnérabilité et le dénuement de beaucoup d'enfants.

''Nous avons constaté que de nombreux enfants n'avaient pas accès à l'imaginaire, ni même à la possibilité de rêver. Cela les limitait énormément. C'est pourquoi nous avons créé des livres, d’où le noù : Diary Nofy, qui signifie littéralement « le journal des rêves", pour leur permettre de s'évader et d'imaginer un avenir meilleur. Nous souhaitons leur montrer que lire peut-être amusant et que cela leur permet d’élargir leurs horizons.'' étaye Olivia.

La conception des livres, leur impression, leur traduction, de même que leur distribution aux millions d'enfants disséminés à travers le pays, requièrent de nombreux fonds, que Teach For Madagascar parvient à mobiliser avec le concours de ses partenaires locaux et internationaux

La vente de certains livres édités par l'ONG elle-même constitue aussi une source de financement sûre pour ses activités.

À ce jour, Let’s Read" a permis à 67 764 élèves de 1 006 écoles primaires publiques d’avoir accès à des sessions de lecture régulières. Pour cette année, Olivier et ses collègues et partenaires comptent étendre le programme à 390 nouvelles écoles et centres pour enfants à travers Madagascar.

"La majorité des enfants Malagasy se trouvent dans ces écoles, et malheureusement, la qualité de l’enseignement laisse à désirer. D'après un rapport de la Banque mondiale, 96 % des enfants Malagasy arrivant à la fin du primaire ne sont pas capables de lire un simple paragraphe correctement. Ce constat met en lumière les défis majeurs auxquels le système éducatif malgache est confronté.

Nous sommes convaincus qu’un changement est possible et que notre contribution à une éducation de qualité peut améliorer la situation. Nous invitons tout le monde à participer, car il y a beaucoup à faire. Même si l’on commence avec une seule école, chaque action compte. Ensemble, nous pouvons créer un changement, car l’éducation est le moteur de ce changement.'' conclut Olivia.

À côté du programme Let's read l'ONG d'Olivia a également lancé LET’S CONNECT : TALY CORPS, un programme de 3 à 6 mois dédié au soutien des enseignants ruraux des régions d'Androy, Haute Matsiatra, Vatovavy, Atsimo Andrefana, Alaotra Mangoro. Il sera question de renforcer les capacités et de les doter d'équipements didactiques et pédagogiques.

