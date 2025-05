Dans la vallée de Kerio, entre les collines de Tugen et l'escarpement d'Elgeyo au Kenya, Judith Jebeth, une apicultrice passionnée, s'occupe de ses abeilles qui bourdonnent joyeusement dans leurs ruches.

Son amour pour les abeilles va bien au-delà du miel qu'elles produisent ; il s'agit de protéger une partie essentielle des écosystèmes et de garantir des moyens de subsistance pour les communautés rurales.

Cependant, une tendance inquiétante – la destruction des forêts et l'abattage des arbres pour le charbon de bois – menace l'existence même des essaims d'abeilles, ce qui préoccupe profondément Judith.

Les préoccupations de cette apicultrice kenyane font écho à un avertissement sévère des Nations Unies, publié le 20 mai, à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles : les abeilles et autres pollinisateurs, tels que les papillons, les chauves-souris et les colibris, sont de plus en plus menacés par les activités humaines.

Les statistiques de l'ONU montrent que les taux actuels d'extinction des espèces sont de 100 à 1 000 fois supérieurs à la normale en raison de l'impact humain, avec près de 35 % des pollinisateurs invertébrés, en particulier les abeilles et les papillons, confrontés à une extinction mondiale.

« Les pollinisateurs sont de plus en plus menacés par la perte d'habitat, les pratiques agricoles non durables, le changement climatique et la pollution. Leur déclin met en péril la production alimentaire, augmente les coûts et aggrave l'insécurité alimentaire, en particulier pour les communautés rurales », a déclaré l'ONU.

Effet climatique

« Il y a beaucoup de migration ; les abeilles disparaissent, surtout à cause du changement climatique et des activités humaines comme la production de charbon de bois », explique Judith à TRT Afrika.

« Trop de pesticides tuent les abeilles, ce qui affecte vraiment la pratique de l'apiculture partout dans le pays. »

Le déclin des populations d'abeilles ne concerne pas seulement les apiculteurs ; il constitue une menace mondiale pour l'approvisionnement alimentaire.

L'ONU souligne que la pollinisation est fondamentale pour la survie des écosystèmes.

Si les activités dangereuses qui impactent les abeilles se poursuivent, des cultures nutritives comme les fruits, les noix et de nombreux légumes pourraient être de plus en plus remplacées par des cultures de base comme le riz, le maïs et les pommes de terre, entraînant des régimes alimentaires déséquilibrés.

« Près de 90 % des espèces de plantes à fleurs sauvages dans le monde dépendent, entièrement ou en partie, de la pollinisation animale », indiqué l'ONU, « ainsi que plus de 75 % des cultures alimentaires mondiales et 35 % des terres agricoles mondiales. »

Judith en a été témoin directement. « Lorsque vous allez dans des zones où les gens pratiquaient autrefois l'apiculture, ils ne le font plus parce qu'ils se sont tournés vers d'autres pratiques, comme l'abattage des arbres pour les vendre comme bois de construction, ce qui éloigne les abeilles », observe-t-elle.

Une voie à suivre

Le gouvernement kenyan s'est engagé à planter 15 milliards d'arbres d'ici 2032 pour augmenter la couverture forestière à 30 % et a exhorté chaque Kenyan à planter au moins 50 arbres.

Cette initiative offre une lueur d'espoir, en accord avec la conviction de Judith qu'une profession apicole revitalisée peut soutenir les moyens de subsistance si elle est pratiquée correctement.

« Nous essayons d'amener les apiculteurs à passer des ruches traditionnelles aux ruches modernes », dit Judith.

« Ils doivent apprendre à pratiquer une apiculture propre. L'apiculture moderne permet également de savoir quoi faire pour éviter que les abeilles ne migrent et pour qu'elles restent dans la région. »

L'objectif de l'ONU pour la Journée mondiale des abeilles est de renforcer les mesures de protection des pollinisateurs, contribuant ainsi de manière significative à la sécurité alimentaire mondiale et à l'éradication de la faim.

« Les abeilles et autres pollinisateurs servent également d'indicateurs de la santé environnementale, fournissant des informations sur les écosystèmes et le climat », note l'ONU.

« Protéger les pollinisateurs améliore également la biodiversité et les services écosystémiques essentiels, tels que la fertilité des sols, le contrôle des ravageurs et la régulation de l'air et de l'eau. »

Le message de Judith est urgent : « Les gens doivent reprendre l'habitude de sauver les forêts et de restaurer les rivières. Lorsque vous détruisez les forêts, vous détruisez une partie intégrante de l'apiculture ; les abeilles migrent simplement vers de meilleures zones. »

L'ONU espère intensifier les campagnes promouvant des pratiques agricoles respectueuses de la nature, telles que l'agroécologie, la culture intercalaire, l'agroforesterie et la gestion intégrée des ravageurs, afin de préserver les pollinisateurs, d'assurer des rendements stables et de réduire les pénuries alimentaires ainsi que les impacts environnementaux.