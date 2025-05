Le Société de gestion de Manantali (SOGEM) demande à Energie du Mali, la compagnie nationale d’électricité, d’éponger sa dette évaluée à plus de 94 millions de dollars.

SOGEM, entité qui gère un barrage qui fournit également de l'électricité au Sénégal et à la Mauritanie, estime que la dette est devenue “une question de vie ou de mort” pour sa capacité à continuer à fonctionner, selon une lettre vue par Reuters.

Le déficit de financement fait planer le spectre de nouveaux problèmes d'approvisionnement en électricité au Mali, selon société.

Le barrage et la centrale électrique de Manantali sont entrés en service en 2002 et ont une capacité installée de 200 mégawatts. Plus de la moitié de sa production est destinée au Mali, contre 33 % au Sénégal et 15 % à la Mauritanie.

Question de vie ou de mort

Energie du Mali (EDM) doit actuellement “un montant énorme de plus de 54 milliards de francs CFA” (94,12 millions de dollars) à la SOGEM, selon une lettre du 25 avril de la SOGEM adressée au directeur général de la compagnie d'électricité du Mali.

“C'est maintenant une question de vie ou de mort pour nos installations et pour la SOGEM”, lit-on dans la lettre, signée par le directeur général de la SOGEM, Mohamed Mahmoud Sid'Elemine.

Energie du Mali a reconnu dans une déclaration à Reuters jeudi qu'elle devait 43,8 milliards de francs CFA à la SOGEM et 11,9 milliards de francs CFA supplémentaires à une entité distincte impliquée dans l'exploitation et la maintenance du barrage.

Recours à des solutions coûteuses

Interrogée sur les raisons pour lesquelles ces sommes n'avaient pas été payées, elle a déclaré que les projets de SOGEM - y compris d'autres barrages - avaient “connu des retards importants” qui avaient affecté le secteur de l'énergie au Mali.

La société d'électricité “a dû compenser le manque de production prévu en recourant à des solutions coûteuses, y compris la location de groupes électrogènes auprès d'opérateurs privés”, a-t-elle déclaré.

La lettre de la SOGEM présente le projet de Manantali comme une réussite de la coopération régionale dont la mise en œuvre a coûté des centaines de milliards de francs CFA.