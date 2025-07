Le géant turc des logiciels et de la défense, Havelsan, a développé un système d'intelligence artificielle (IA) sécurisé en boucle fermée nommé MAIN. Ce système se positionne comme une alternative professionnelle aux plateformes d'IA ouvertes telles que ChatGPT et Gemini, tout en garantissant la protection des données institutionnelles sensibles, a déclaré un responsable de l'entreprise à l'agence Anadolu.

Arif Furkan Mendi, directeur du développement commercial chez Havelsan, a décrit MAIN comme une plateforme d'assistant IA destinée aux entreprises. Fonctionnant entièrement hors ligne, elle utilise les données internes des organisations sans nécessiter de connexion Internet.

“Il s'agit d'un assistant d'intelligence artificielle sans aucune connexion Internet”, a expliqué Mendi lors du salon de la défense IDEF 2025 à Istanbul.

Il a également souligné l'importance de créer une infrastructure capable de traiter et de préparer à l'IA les vastes quantités de données détenues par les institutions turques.

“Nous construisons d'abord cette infrastructure et, avec MAIN, nous l'utilisons pour interpréter les données dans ces environnements de big data, agissant comme un assistant pour fournir aux institutions des services de meilleure qualité et accroître leur efficacité”, a-t-il indiqué.

Mendi a ajouté que bien que des chatbots open source comme Gemini de Google ou ChatGPT d'OpenAI soient largement utilisés au quotidien, leur adoption en tant qu'outil d'entreprise reste limitée, notamment en raison des préoccupations liées à la sécurité des données.

“L'exportation de ces données et leur accès au monde entier via une connexion Internet présentent de graves risques de cybersécurité”, a-t-il expliqué.

Avec MAIN, Havelsan propose une infrastructure permettant aux institutions d'utiliser l'IA dans un environnement entièrement sécurisé. “Les données restent entièrement au sein des institutions. Nous les fournissons sous forme d'infrastructure avec nos propres serveurs et n’autorisons jamais leur diffusion à l'extérieur”, a précisé Mendi.

Il a également mentionné que le système MAIN permet aux institutions de bénéficier de divers avantages, notamment en termes d'efficacité et de réduction des coûts grâce à l'IA.

En plus de MAIN, Havelsan a développé plusieurs modèles d'IA avec des paramètres variés, allant de 9 milliards à 70 milliards, et même davantage. “Nous utilisons différents modèles basés sur les données disponibles au sein des organisations. Grâce à eux, nous pouvons servir différents segments”, a-t-il affirmé.

Mendi a également noté qu'Havelsan fournit une infrastructure utilisable dans le secteur militaire, ainsi qu'un assistant IA pouvant optimiser les processus de développement logiciel. “Outre notre plateforme de développement low-code, nous proposons également des services de création rapide d'écrans et d'applications pour le développement logiciel”, a-t-il ajouté.

Une IA sécurisée pour une gestion efficace des données publiques

Mendi a souligné qu'Havelsan propose une infrastructure basée sur l'IA adaptée à une grande variété d'applications. En réponse à une question sur l'utilisation publique de MAIN, il a déclaré qu'Havelsan accélère la transformation numérique du secteur public turc, principalement grâce aux technologies de l'information et de la communication.

“Avec MAIN, nous souhaitons d'abord transformer les institutions publiques afin de valoriser et d'améliorer l'efficacité des vastes volumes de données publiques. Ensuite, nous souhaitons diffuser ces données dans toute la Turquie et, à terme, fournir une structure accessible aux utilisateurs finaux”, a-t-il ajouté.

Havelsan, entreprise turque spécialisée dans les logiciels et les systèmes, opère dans les secteurs de l'informatique et de la défense. Elle participe à la 17e édition du Salon international de l'industrie de la défense (IDEF) 2025 à Istanbul, où elle présente une large gamme de produits et services, notamment des architectures de commandement et de contrôle multi-domaines, des systèmes d'aide à la décision basés sur l'IA, des équipes pilotées et non pilotées, ainsi que des cadres opérationnels hybrides.

Havelsan participe au salon sous le thème “L'intelligence artificielle pour la défense”, selon un communiqué de l'entreprise.

La 17e édition du salon, qui se déroule sur six jours, a ouvert ses portes mardi, simultanément au Parc des expositions d'Istanbul, à l'aéroport Atatürk, à l'hôtel Wow et à la marina d'Atakoy.

L'événement, organisé par KFA Fairs avec le soutien du Secrétariat des industries de défense de Turquie (SSB) et de la Fondation des forces armées turques, a pour partenaire de communication mondial l'agence Anadolu.

Plus de 900 entreprises de défense nationales et 400 étrangères participent à l'événement, qui accueille également des ministres, chefs d'état-major, commandants et hauts représentants de 103 pays, dont 44 disposant d'un stand.