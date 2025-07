Par La Rédaction

Les réseaux sociaux au Nigeria sont en effervescence après les excuses présentées cette semaine par l'artiste nigérian Burna Boy, lauréat d'un Grammy Award.

Le chanteur, connu pour sa musique qui défie les genres et ses déclarations audacieuses, a officiellement abordé les remarques controversées qu'il avait faites en 2023 en critiquant l'Afrobeats, un genre largement considéré comme le cœur de la musique africaine contemporaine.

Lors d'une interview en 2023 avec Apple Music avant la sortie de son septième album studio, I Told Them, Burna Boy avait suscité l'indignation des fans en décrivant l'Afrobeats comme dépourvu de profondeur. « L'Afrobeats, comme vous l'appelez, parle principalement de rien. Il n'y a pas de substance, et personne ne parle de quoi que ce soit. C'est juste pour passer un bon moment », avait-il déclaré à l'époque.

Contradiction

Sa musique, imprégnée d'Afrobeat, de reggae, de dancehall et de hip-hop, transcende souvent les catégories. Mais bien que Burna Boy ait travaillé pour se créer un espace unique en dehors des définitions conventionnelles de l'Afrobeats, sa carrière a largement bénéficié de l'engouement mondial pour ce genre.

Les critiques estiment que traiter l'Afrobeats de genre musical « sans substance » revient à mordre la main qui a contribué à façonner son succès.

Lors d'une interview avec Eddie Kadi de 1Xtra plus tôt cette semaine, Burna Boy a présenté des excuses, clarifiant ses propos antérieurs.

« Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde voulait que ma musique entre dans une seule case. Je ne comprenais pas que nous avions besoin d'une étiquette commune pour ce que nous faisions afin d'avancer. Si j'avais compris cela à l'époque, j'aurais agi différemment, car pourquoi voudrais-je détruire ce que je construis ? Je m'excuse pour cette confusion », a-t-il déclaré.

Réactions mitigées des fans

Les réactions aux excuses de Burna Boy ont été mitigées, de nombreux Nigérians s'exprimant sur les réseaux sociaux pour partager leurs opinions.

Des fans comme John Chibuike Ikokwu Nwakanma sur Facebook ont remis en question le moment choisi pour ces excuses : « Oui... accusez la confusion ; vous vouliez juste tellement vous intégrer que vous avez dû faire de telles déclarations. Vous ne pouvez pas être aussi confus de 2023 à 2025 avec l'équipe que vous avez... Laissez-nous simplement profiter de votre musique, arrêtez d'essayer de rouvrir de vieilles blessures. »

D'autres, comme Stevie Nii-Adu Mensah sur Facebook, ont défendu le message initial de Burna, reprenant sa critique de l'Afrobeats.

« L'Afrobeats commercial manque de substance. Voilà, je l'ai réitéré. Tout comme le rap, le rock et la pop commerciaux. La plupart des musiques profondes et révélatrices se trouvent dans la section non commerciale. »

Certains fans favorables ont également saisi l'occasion pour réaffirmer l'identité musicale de Burna Boy en dehors de l'étiquette Afrobeats. Godspower Musa sur X a écrit : « En fait, il est Afro-fusion, pas Afrobeat. »

Un autre utilisateur de X, Zulfiqar Ali, adopte cependant une perspective réconciliatrice, écrivant : « C'est génial de le voir embrasser à nouveau l'Afrobeats ! L'unité dans la musique est toujours une victoire. »

Entre artiste et controverse

Né Damini Ebunoluwa Ogulu à Port Harcourt, Burna Boy s'est fait connaître avec son single à succès de 2012, Like to Party. Souvent décrit comme un alchimiste musical, il mélange Afrobeat, reggae, dancehall et hip-hop pour créer un son unique qu'il appelle Afro-fusion.

Il a acquis une renommée internationale avec des titres comme Ye, Anybody et Last Last, et a marqué l'histoire en 2021 en remportant le Grammy Award du Meilleur Album de Musique Globale avec Twice as Tall.

Depuis, il s'est produit dans des lieux emblématiques comme le Madison Square Garden et a rempli des stades à travers l'Europe et l'Afrique, consolidant sa position comme l'une des plus grandes exportations mondiales de l'Afrique.

Cependant, la carrière de Burna Boy n'a pas été sans controverse.

Burna Boy affirme avoir tiré des leçons des réactions négatives, reconnaissant que des commentaires qui divisent la communauté musicale africaine pourraient freiner les progrès collectifs des artistes africains dans leur quête de reconnaissance mondiale.

« Je comprends maintenant que nous avons besoin de cette étiquette Afrobeats et que des genres comme le R&B et le hip-hop n'auraient pas atteint une telle portée mondiale si leurs débuts avaient été marqués par autant de divisions et de séparations », a-t-il indiqué.

Malgré ces controverses, Burna Boy reste une figure incontournable de la musique mondiale issue de l'Afrique. Les observateurs du monde du divertissement estiment que les récentes excuses de Burna Boy, bien qu'en retard pour certains fans, pourraient marquer un moment de croissance pour un artiste qui a toujours refusé d'être enfermé dans une case—qu'elle soit liée à un genre, une géographie ou une opinion.