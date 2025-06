Israël a assassiné Hossein Salami, le chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (IRGC), lors d’attaques sans précédent contre l’Iran, qui ont également coûté la vie à plusieurs autres figures militaires et scientifiques nucléaires, selon les médias d’État.

Un présentateur a lu une déclaration vendredi affirmant : « La nouvelle de l’assassinat et du martyre du général Hossein Salami a été confirmée. »

Reza Hatemi, journaliste à Téhéran pour TRT World, a déclaré : « Le général Hossein Salami, le plus haut responsable de l’IRGC, a été assassiné lors des frappes aériennes israéliennes. »

Hatemi a ajouté que le général Gholamreza Rashid, un autre haut commandant de l’IRGC, ainsi que deux scientifiques nucléaires — le Dr Tehranchi et le Dr Fereydoun Abbasi — ont également été tués.

« Fereydoun Abbasi était député au parlement et ancien chef de l’agence iranienne de l’énergie atomique, qui avait déjà survécu à une tentative d’assassinat en 2010 », a précisé Hatemi.

Les Gardiens de la Révolution d’Iran constituent l’un des principaux centres de pouvoir du pays et contrôlent l’arsenal de missiles balistiques de l’Iran.

« La mort de Salami est probablement la perte iranienne la plus importante causée par Israël. Hier, il avait averti que si Israël ou les États-Unis attaquaient l’Iran, Téhéran répondrait par une opération plus sévère que les Opérations Promesse Véritable 1 et 2 », a ajouté Hatemi, en référence aux attaques de représailles iraniennes contre Israël en octobre et avril de l’année dernière.

L’Iran a promis une « réponse forte » aux frappes aériennes israéliennes meurtrières.

« Les forces armées répondront certainement à cette attaque sioniste », a expliqué Abolfazl Shekarchi, porte-parole de l’état-major général des forces armées, ajoutant qu’Israël « paiera un lourd tribut et doit s’attendre à une réponse forte des forces armées iraniennes ».

Les attaques israéliennes augmentent les craintes d’une guerre totale entre les deux pays, dont l’histoire d’hostilité s’étend sur des décennies de conflits clandestins, incluant des attaques terrestres, maritimes, aériennes et cybernétiques.

Les États-Unis ont déclaré ne pas avoir fourni d’assistance pour l’opération. Les frappes sont survenues un jour après que le président américain Donald Trump a annoncé que des personnels américains étaient déplacés hors du Moyen-Orient car « cela pourrait être un endroit dangereux ».