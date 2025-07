Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue autrichien et hôte, Alexander van der Bellen, ont discuté vendredi de la nécessité de réformer les institutions de gouvernance mondiale afin de relever les défis globaux actuels.

« Nous nous rencontrons à un moment d'insécurité mondiale accrue, exacerbée par les tensions géopolitiques, l'urgence climatique et les conflits dans de nombreuses régions du monde », a déclaré Ramaphosa lors d'une conférence de presse conjointe avec van der Bellen dans la capitale Pretoria.

Ces défis renforcent la nécessité de consolider le système multilatéral, « que nous voyons attaqué », a-t-il ajouté, précisant que « des pays comme l'Autriche et l'Afrique du Sud, qui croient fermement en un système multilatéral, peuvent le défendre ».

RELATED TRT Global - 4 personnes meurent dans une fusillade en Afrique du Sud

Ramaphosa a affirmé que l'Afrique du Sud et l'Autriche partagent la conviction que les institutions de gouvernance mondiale, en particulier l'ONU, doivent être réformées pour répondre aux défis du monde actuel.

Il a également souligné que les deux pays reconnaissent l'importance du système multilatéral dans les efforts visant à atteindre un monde exempt de guerres et de conflits.

Transition sud-africaine

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer davantage leurs relations bilatérales et commerciales.

Ramaphosa a remercié l'Autriche pour son soutien à l'Afrique du Sud pendant sa lutte contre l'apartheid, attribuant cette solidarité à la base solide de leurs relations bilatérales.

Van der Bellen a salué l'Afrique du Sud pour sa transition non violente et inclusive de l'apartheid à la démocratie. Il a déclaré que cela a fait de l'Afrique du Sud un modèle exemplaire de paix et de stabilité dans le monde.

C'est la première fois qu'un président autrichien visite l'Afrique du Sud. Van der Bellen a affirmé que son pays partage les valeurs de multilatéralisme de l'Afrique du Sud, notamment le respect du droit international et la paix par le désarmement.

RELATED TRT Global - Trump présente des documents de la RDC comme preuve d'un "génocide" en Afrique du Sud

Van der Bellen a également souligné que l'Afrique du Sud est le partenaire commercial le plus important de l'Autriche sur le continent, avec un tiers de toutes les exportations autrichiennes vers l'Afrique passant par l'Afrique du Sud, tandis qu'un quart de ses importations en provenance d'Afrique proviennent de l'Afrique du Sud.

Il a ajouté que l'Autriche figure parmi les principaux investisseurs de l'Union européenne en Afrique du Sud, avec environ 700 millions d'euros (823 826 500 dollars) investis.

Les deux pays ont également signé un mémorandum de coopération dans les domaines des affaires consulaires, de l'éducation et de la formation professionnelle par l'apprentissage en milieu de travail.