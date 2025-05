Deux personnes sont décédées et 19 autres ont été blessées après qu'un navire-école de la marine mexicaine a heurté le pont de Brooklyn, a déclaré dimanche le maire de New York, Eric Adams.

Le navire a brisé ses trois mâts en entrant en collision avec ce monument emblématique de New York tard samedi soir, sous les regards horrifiés des spectateurs qui profitaient d'une douce soirée printanière.

« À ce stade, sur les 277 personnes à bord, 19 ont été blessées, dont 2 sont dans un état critique, et 2 autres ont malheureusement succombé à leurs blessures », a publié Adams sur X.

La marine mexicaine a indiqué dans un communiqué que deux membres d'équipage avaient perdu la vie dans l'accident, et que 22 autres avaient été blessés, dont la moitié grièvement.

Des images partagées sur internet montrent le navire Cuauhtémoc, ses voiles repliées et des lumières festives accrochées à son gréement, tentant de passer sous le pont. Les mâts ont été sectionnés et sont tombés dans l'East River.

Des centaines de spectateurs, rassemblés quelques minutes auparavant pour saluer le départ du navire, qui était amarré à un quai du sud de Manhattan depuis mardi, ont assisté à la scène.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a écrit sur X qu'elle était « profondément attristée » par la mort des deux membres d'équipage.

Le navire a perdu de la puissance vers 20h20 (00h20 GMT dimanche) alors que le capitaine manœuvrait le bâtiment, ce qui l'a contraint à se diriger vers la base du pont du côté de Brooklyn, a expliqué Wilson Aramboles, chef des opérations spéciales de la police de New York, lors d'une conférence de presse.

Plusieurs marins situés en haut du navire ont été blessés lors de l'impact avec le pont, a ajouté Aramboles. On ne sait pas encore si ces marins figurent parmi les victimes décédées.

« Il y avait de la panique à bord », a raconté Nick Corso, un habitant de Brooklyn âgé de 23 ans, qui se trouvait près de l'eau. Il s'apprêtait à prendre une photo mais, réalisant ce qui se passait, il a commencé à filmer.

« Beaucoup de cris, des marins accrochés aux mâts, on aurait dit que c'était la panique sur le navire », a-t-il déclaré. « Je n'ai vu personne tomber à l'eau, mais il y avait beaucoup de monde en haut. Les gens couraient et criaient ! »

« Ce qui m'a marqué, c'était la panique à bord, et il y avait un homme à l'arrière qui faisait signe aux gens de s'éloigner du passage où nous nous trouvions », a-t-il ajouté.

Réouverture du pont

La marine mexicaine a précisé dans son communiqué qu'aucune personne n'était tombée à l'eau et qu'aucune opération de sauvetage n'avait été nécessaire.

Le navire quittait New York à ce moment-là, avec des drapeaux flottant dans le gréement et un immense drapeau mexicain à l'arrière.

Quelques secondes après avoir quitté le quai, « soudain, nous avons vu toutes les lumières, comment elles ont heurté le pont, et ils (les marins) sont tous tombés », a raconté Arturo Acatitla, un habitant de New York âgé de 37 ans.

« Bien que les inspections se poursuivent, il n'y a aucun signe de dommage structurel au pont de Brooklyn », a publié le département des transports de New York sur X.

Le pont, qui relie Brooklyn à Manhattan, a été fermé pendant environ 40 minutes avant de rouvrir.

Les victimes ont été transportées à l'hôpital, a déclaré l'ambassadeur mexicain Esteban Moctezuma Barragán lors d'une conférence de presse, tandis que des sirènes retentissaient près des lieux.

Aramboles, de la police de New York, a précisé que le Cuauhtémoc, une goélette construite en 1982 avec une hauteur de mât de 48,2 mètres (158 pieds), se dirigeait vers l'Islande lorsqu'il a percuté le pont.

« Avec du mariachi, du ballet folklorique et une communauté pleine d'émotion, nous avons célébré son arrivée au quai 17 à Manhattan », a publié l'ambassade sur X.

Le Cuauhtémoc a été endommagé dans cet « incident », a confirmé la marine mexicaine dans un communiqué sur X.

Le navire a ensuite été déplacé près du pont de Manhattan, a constaté un journaliste de l'AFP.

La police de New York a conseillé aux habitants sur X d'éviter la zone en raison d'un « trafic important » et d'une « forte présence de véhicules d'urgence ».

Cet incident est le deuxième accident mortel impliquant un navire percutant un pont aux États-Unis en un peu plus d'un an, après qu'un navire a heurté un pont à Baltimore en mars 2024, provoquant son effondrement et tuant six ouvriers routiers.

