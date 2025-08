Par Nuri Aden

La compagnie nationale somalienne, Somalia Airlines, s'apprête à reprendre les airs après une absence de plus de trente ans.

La "White Star", qui assurait autrefois des vols nationaux et internationaux, a cessé ses activités en 1991 après la chute du gouvernement du président Siad Barre, qui a plongé le pays dans des décennies de conflit.

Elle devrait reprendre ses vols dans deux mois environ, après que le gouvernement somalien a acquis deux Airbus A320, selon le ministre des transports, Mohamed Farah.

"Il ne s'agit pas seulement de deux nouveaux Airbus A320 acquis aujourd'hui ; il s'agit d'un symbole puissant de l'incroyable voyage de notre nation vers la résilience, la reconstruction et la fierté nationale renouvelée", a déclaré Farah lundi.

"Il offrira une connectivité directe cruciale à notre vaste diaspora, favorisant l'unité et facilitant les déplacements des familles et des entreprises", a-t-il ajouté.

Au moins trois avions supplémentaires devraient être ajoutés à la flotte, car la compagnie aérienne vise à atteindre des destinations internationales, a précisé le ministre.

"Ce n'est que le début.... Nous en avons acquis deux, et nous allons en acquérir deux ou trois autres et en ajouter d'autres, afin qu'ils puissent rivaliser avec d'autres compagnies aériennes. Cela renforcera considérablement la réputation et le profil de la Somalie", a indiqué Farah.

Reconstruire la Somalie

La relance de la compagnie nationale devrait améliorer considérablement la connectivité, stimuler la croissance économique et redonner de la fierté à l'industrie aéronautique du pays, a observé le ministre.

"Notre peuple somalien voyage beaucoup, et cette fois, il voyagera avec Somali Airlines, qui a été achetée par le gouvernement somalien et qui appartient au peuple somalien", a-t-il ajouté, exprimant son immense satisfaction face à ce nouveau départ.

"Nous sommes très heureux de ce départ aujourd'hui, et nous apprécions le rôle du gouvernement pour assurer l'achèvement de ces efforts".

Le gouvernement fédéral a progressé dans la reconstruction du pays.

Le mois dernier, le président Hassan Sheikh Mohamud a inauguré le nouvel aéroport de Mogadiscio dans le quartier de Haawaay.

Il devrait alléger la pression sur l'aéroport international d'Aden Adde et répondre au besoin croissant de Mogadiscio de disposer d'un aéroport international conforme aux normes mondiales.

En 2018, la Somalie a franchi une étape clé dans le domaine de l'aviation après avoir repris le contrôle total de son espace aérien, qui était jusqu'alors sous le contrôle de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Au début de l'année, le pays a rejoint l'Agence de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile (CASSOA), l'organisme de supervision de la sécurité aérienne de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), signalant un engagement renouvelé en faveur des normes et de la coopération internationale dans le domaine de l'aviation.