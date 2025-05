Des panels et des ateliers ont été organisés pendant la journée et des concerts de groupes et d'artistes de jazz d'Afrique et du monde entier ont été présentés au public en soirée.

Des groupes et des artistes du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Togo, de Guinée, de la République du Congo, du Mali, du Burkina Faso, de France, des États-Unis, d'Autriche, du Canada, de Nouvelle-Zélande et de Suisse ont participé au DMX de cette année.

Dudu Sarr, l'organisateur du DMX, est également le manager du musicien sénégal ais mondialement connu Youssou Ndour.

Lors de nombreux festivals de musique et foires dans le monde entier auxquels il a participé, Dudu Sarr a constaté que les musiciens africains n'avaient pas les mêmes opportunités que les artistes occidentaux et que la musique africaine était sous-représentée.

"Depuis six ans, le DMX réunit des professionnels de la musique du monde entier ainsi que de jeunes musiciens africains dont les opportunités sont limitées", a-t-il affirmé.

Dudu Sarr a souligné l’évènement donne l’opportunité aux musiciens africains et occidentaux de se produi re ensemble lors de la foire.

"Par exemple, un flûtiste suisse et un bassiste et batteur sénégalais ont partagé la même scène. Un pianiste américain a joué avec un groupe sénégalais. Le concert le plus remarquable de la foire a sans doute été l'accompagnement au balafon de deux guitaristes du Mali et de Guinée. Nous avons appris qu'en Guinée et au Mali, ceux qui souhaitent jouer d'un instrument de musique commencent par le balafon. Le public a été très impressionné. C'était merveilleux d'écouter l'harmonie entre la guitare et le balafon. Un autre objectif du salon de la musique de Dakar est d'offrir de telles possibilités de coopération aux musiciens africains", s’est-il félicité.

Dudu Sarr a lancé un appel aux artistes turcs pour leur participation à la prochaine édition du DMX.

"Nous aimerions qu'un pays comme la Türkiye, très riche en instruments et en musique, soit présent à Dakar l'année prochaine. Différentes collaborations peuvent être mises en place avec des artistes turcs et africains. Parallèlement, nous avons commencé à travailler sur notre projet de festival de percussions dont la Türkiye sera l'invitée d'honneur", a-t-il ajouté.