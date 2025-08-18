TURQUIE
Erdogan commémore les 26 ans du séisme de Marmara et rend hommage aux victimes
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rendu hommage, ce dimanche, aux victimes du séisme de Marmara de 1999, d'une magnitude de 7,4, à l'occasion de sa 26ᵉ commémoration.
Erdogan commémore le 26e anniversaire du séisme de Marmara. / AA
18 août 2025

Dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rendu hommage aux victimes du séisme de Marmara de 1999, à l’occasion de la 26ᵉ commémoration de cette tragédie.

“Aujourd’hui encore, nous ressentons dans nos cœurs la douleur de nos concitoyens qui ont perdu la vie lors du tremblement de terre du 17 août 1999 à Marmara”, a affirmé le président Erdogan.

Et d’ajouter : “En cette nouvelle commémoration de cette grande tragédie, je prie pour que Dieu accorde sa miséricorde à ceux qui ont perdu la vie et j’adresse une fois de plus mes condoléances à leurs familles et à leurs proches”.

Le 17 août 1999, un puissant tremblement de terre d’une magnitude de 7,4 a frappé la région de Marmara, au nord-ouest de la Turquie. L’épicentre se situait près d’Izmit, une ville industrielle proche d’Istanbul.

La secousse, survenue en pleine nuit, a duré 37 secondes mais a provoqué des destructions massives : plus de 17 000 morts, 44 000 blessés et environ 500 000 personnes sans abri selon les bilans officiels.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Français
