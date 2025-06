En plus de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, l'ONG Aurore organise chaque année un camp de vacances pour redonner de l'espoir aux jeunes âmes défavorisées du Gabon.

Cette année encore, Ida Flore Maroundou la responsable, semble déterminée à réunir le plus grand nombre autour de sa cause.

Pour présenter Ida Flore Maroundou le moins que l'on puisse dire, c'est que ses titres sont aussi nombreux que les cordes d'une harpe ou d'une kora.

La dame dynamique au sourire facile est à la fois écrivaine, romancière, nouvelliste et essayiste, entrepreneure ou encore consultante dans des domaines techniques. De quoi bien occuper ses journées.

Et à l'instar des notes mélodieuses que produisent les deux instruments de musique cités plus haut, Ida tente au mieux d'accorder tous ses talents et compétences en se dévouant sans réserve à l'assistance des femmes meurtries et des enfants affligés dont les cris font écho au Gabon, son pays. En effet, Ida Flore Maroundou est aussi une actrice sociale.

Avec son ONG ''Aurore'', Ida et les autres membres de ladite plateforme assistent comme elles le peuvent les femmes éprouvées par la vie et par ses turpitudes. Il s'agit précisément des femmes victimes de violences, celles devenues veuves tout comme des femmes financièrement faibles.

L'ONG Aurore vient aussi en aide aux enfants défavorisés, particulièrement aux enfants de la rue. En plus d'un appui matériel, il peut s'agir d'un accompagnement psychologique ou pédagogique.

L'engagement d'Ida dans le social lui a par exemple permis de décrocher le prix de l’excellence pour la promotion de l’équité et de l’égalité de genre au Gabon (2025).

L'un des projets qui capte l'attention des membres de l'ONG Aurore en ce moment, c'est celui de l'organisation d'un camp qui pourra égayer certains enfants abandonnés ou orphelins durant les prochaines vacances scolaires à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon.

La douleur, le mal-être ou encore le sentiment de rejet que ces personnes vivent, Ida les connaît bien pour avoir elle-même vécu des conditions comparables, ce qui rend tout à fait authentique son engagement.

''J'ai été victime de violence durant mon enfance à Port-Gentil et dans mon foyer. J'ai frôlé la mort. Et je me suis dit que si je m'en sortais, je mettrai en place un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violence et aux enfants défavorisés'' témoigne la dame auprès de TRT Afrika.

S'agissant de l'assistance consacrée aux enfants, l'ONG a mis en place la section Lorenzo Aurore. Cet organe finance et organise entre autres, chaque année, la distribution de kits scolaires dans certains établissements du pays.

"Nous avons baptisé cette action Un kit scolaire =un avenir" confie Ida.

C’est également à Lorenzo Aurore qu'incombe la tâche d'organiser un arbre de Noël chaque 25 décembre. Les préparatifs du camp de vacances quant à eux sont très souvent une grande gymnastique physique, intellectuelle et morale notamment quand il faut penser au financement de ce type d'activités.

Le but de ce camp de vacances est aussi de détecter des talents à travers les activités ludiques qui s'y tiennent et de redonner une chance à ces enfants.

Les sourires et les moments de joie qu’il y a lors de ces rencontres font partie des éléments qui poussent les organisateurs à ne pas se décourager en dépit des difficultés qui semblent parfois se dresser comme un mur sur leur chemin.

''Ces camps de vacances réunissent les enfants déscolarisés tout comme ceux qui fréquentent l'école et les enfants de la rue. Nous les occupons sainement avec des ateliers de création artistique, des cours de théâtre, du slam, du bricolage ou encore des formations culinaires’’ explique Ida.

Hélas, le challenge semble parfois trop grand pour Ida, qui souhaite avoir un plus grand impact positif pour sa communauté. Pour alimenter ces enfants qui viennent très souvent en masse grâce au bouche-à-oreille, les besoins en dons de contributions sont considérables.

"Ils viendront le matin et retourneront le soir. Ils devront manger 3 repas et repartir ensuite. Nous devons donc les aider pour le transport, car ils ne dormiront pas sur le site que nous allons définir incessamment. Très souvent, nous réalisons les camps de vacances sur un mois. Nous en profiterons pour voir comment scolariser certains enfants et, en fonction des moyens, voir si nous pouvons aider les ‘apatrides’ à obtenir des documents pour être aussi scolarisés''.

Redonner le sourire, détecter des talents et donner une chance de réussite à ces enfants, c'est bien, mais après les vacances, certains des bénéficiaires seront toujours confrontés au besoin d'avoir un abri permanent, à la nécessité de quitter la rue.

Dans une sorte de contribution à la lutte contre le phénomène des enfants de la rue, l'ONG Aurore a tout récemment inauguré à Port-Gentil un centre d'accueil, l'un des rares du pays.

Afin de faire bouger les lignes, Ida et ses collaborateurs interpellent très souvent les pouvoirs publics pour l'amélioration des lois et des politiques de protection des femmes et des enfants.

Pour rappel, c'est grâce au plaidoyer du Gabon auprès des Nations unies que la journée internationale de la veuve a été instituée en 2010. Cette réussite galvanise pour des actions plus concrètes en faveur des personnes vulnérables chaque jour de l'année.