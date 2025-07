Par La Rédaction

Le ministère gabonais de l'Intérieur a annoncé dimanche la gratuité des visas touristiques au Gabon pour les touristes souhaitant visiter le pays entre juillet et septembre 2025.

La décision est applicable "pour toute demande introduite entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025", précise un communiqué du ministère.

Les visas seront délivrés en moins de 48 heures via une plateforme électronique de la Direction générale de la documentation et de l'immigration (DGDI).

Un secteur en pleine expansion

Le tourisme au Gabon est un secteur en pleine expansion, soutenu par une richesse naturelle exceptionnelle. Forêts tropicales, plages, parcs nationaux et une biodiversité unique attirent de plus en plus de visiteurs.

Le pays mise sur la préservation de son environnement pour développer un tourisme durable et responsable. Libreville et les autres régions encouragent les investissements dans les infrastructures touristiques afin d’améliorer l’accueil et les services.

Booster le tourisme

Libreville souhaite à travers cette décision booster le tourisme, un secteur pour lequel le pays dispose d'importants atouts naturels inexploités.

L'année dernière, le ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat a lancé une caravane touristique du Gabon impliquant des tour-opérateurs, des administrations locales, des touristes étrangers et nationaux pour faire découvrir les nombreux sites touristiques encore méconnus du pays.

La 2e édition de la caravane est prévue cette année du 15 juillet au 15 septembre 2025.

En 2024, 3 748 touristes ont participé à la Caravane touristique, promouvant le tourisme interne avec trois circuits majeurs.

Le gouvernement gabonais envisage désormais de consacrer 21,6 milliards de FCFA au développement du secteur touristique d'ici 2026, dans le but d'attirer 600 000 visiteurs chaque année d'ici 2029.