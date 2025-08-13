Maziko Matemba, un activiste qui milite pour la santé communautaire originaire de Blantyre, au Malawi, a visité les États-Unis sept fois au cours de la dernière décennie.

Chacune de ces visites avait un objectif professionnel. Pas une seule fois, il n’a dépassé la durée autorisée par son visa.

Cependant, selon les nouvelles règles d'immigration américaines, censées lutter contre les violations de visas par les visiteurs de certains pays, le prochain voyage de Matemba pourrait lui coûter jusqu'à 15 000 dollars américains avant même qu'il ne monte dans l'avion.

Ce montant dépasse les revenus annuels de nombreux citoyens de ce pays d'Afrique de l'Est, qui compte plus de 21 millions d'habitants.

Devant le siège de l'immigration à Blantyre, de nombreux demandeurs de passeports malawites, prévoyant de voyager aux États-Unis, ont été choqués par ce qui est perçu comme une instrumentalisation des cautions de visa, rendant une démarche déjà coûteuse encore plus inaccessible.

Profilage injuste

Le Département d'État américain a annoncé que la nouvelle règle, qui entre en vigueur le 20 août, s'applique aux citoyens voyageant avec des passeports émis par le Malawi ou la Zambie. L'ordre stipule que toute personne « jugée éligible pour un visa B1/B2 doit déposer une caution de 5 000, 10 000 ou 15 000 dollars, déterminée lors de l'entretien de visa ».

Les voyageurs fréquents du Malawi et de la Zambie – et pas seulement vers les États-Unis – sont consternés par l'hypothèse générale des autorités américaines selon laquelle chaque visiteur de leurs pays serait un potentiel contrevenant aux règles de visa.

Ils estiment qu'il est condescendant de supposer, sans même en être conscient, que tous les Malawites ou Zambiens visitant les États-Unis pour le travail, les vacances ou pour voir leur famille et leurs amis, ont l'intention de dépasser la durée autorisée.

Matemba souligne que « 15 000 dollars représentent une somme considérable, même pour le gouvernement, lorsqu'il s'agit de financer un représentant officiel en visite aux États-Unis. » De nombreuses visites officielles nécessitent la représentation du gouvernement malawite, y compris l'Assemblée générale des Nations Unies.

Cette politique transforme ce qui était autrefois des frais de visa de 185 dollars en une barrière financière presque insurmontable.

Les billets aller-retour en classe économique de l'aéroport international de Chileka à Blantyre à l'aéroport JFK de New York coûtent environ 2 000 dollars actuellement, avec des prix similaires depuis l'aéroport international Kenneth Kaunda à Lusaka, en Zambie.

Interdire les subterfuges

Les analystes affirment que cette politique équivaut à une interdiction de visa déguisée en mesure de sécurité.

Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) a dénoncé cette nouvelle mesure comme discriminatoire, la qualifiant d'exploitation et de « racket légalisé ».

« Cela n'a rien à voir avec la sécurité nationale », déclare Robert McCaw, directeur des affaires gouvernementales du CAIR. « Il s'agit d'instrumentaliser la politique d'immigration pour extorquer des visiteurs vulnérables, punir des pays défavorisés et transformer le tapis de bienvenue américain en un mur payant. »

La mesure relance une initiative introduite pour la première fois en novembre 2020, à la fin du premier mandat du président Donald Trump, mais jamais mise en œuvre.