Maziko Matemba, un activiste qui milite pour la santé communautaire originaire de Blantyre, au Malawi, a visité les États-Unis sept fois au cours de la dernière décennie.
Chacune de ces visites avait un objectif professionnel. Pas une seule fois, il n’a dépassé la durée autorisée par son visa.
Cependant, selon les nouvelles règles d'immigration américaines, censées lutter contre les violations de visas par les visiteurs de certains pays, le prochain voyage de Matemba pourrait lui coûter jusqu'à 15 000 dollars américains avant même qu'il ne monte dans l'avion.
Ce montant dépasse les revenus annuels de nombreux citoyens de ce pays d'Afrique de l'Est, qui compte plus de 21 millions d'habitants.
Devant le siège de l'immigration à Blantyre, de nombreux demandeurs de passeports malawites, prévoyant de voyager aux États-Unis, ont été choqués par ce qui est perçu comme une instrumentalisation des cautions de visa, rendant une démarche déjà coûteuse encore plus inaccessible.
Profilage injuste
Le Département d'État américain a annoncé que la nouvelle règle, qui entre en vigueur le 20 août, s'applique aux citoyens voyageant avec des passeports émis par le Malawi ou la Zambie. L'ordre stipule que toute personne « jugée éligible pour un visa B1/B2 doit déposer une caution de 5 000, 10 000 ou 15 000 dollars, déterminée lors de l'entretien de visa ».
Les voyageurs fréquents du Malawi et de la Zambie – et pas seulement vers les États-Unis – sont consternés par l'hypothèse générale des autorités américaines selon laquelle chaque visiteur de leurs pays serait un potentiel contrevenant aux règles de visa.
Ils estiment qu'il est condescendant de supposer, sans même en être conscient, que tous les Malawites ou Zambiens visitant les États-Unis pour le travail, les vacances ou pour voir leur famille et leurs amis, ont l'intention de dépasser la durée autorisée.
Matemba souligne que « 15 000 dollars représentent une somme considérable, même pour le gouvernement, lorsqu'il s'agit de financer un représentant officiel en visite aux États-Unis. » De nombreuses visites officielles nécessitent la représentation du gouvernement malawite, y compris l'Assemblée générale des Nations Unies.
Cette politique transforme ce qui était autrefois des frais de visa de 185 dollars en une barrière financière presque insurmontable.
Les billets aller-retour en classe économique de l'aéroport international de Chileka à Blantyre à l'aéroport JFK de New York coûtent environ 2 000 dollars actuellement, avec des prix similaires depuis l'aéroport international Kenneth Kaunda à Lusaka, en Zambie.
Interdire les subterfuges
Les analystes affirment que cette politique équivaut à une interdiction de visa déguisée en mesure de sécurité.
Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) a dénoncé cette nouvelle mesure comme discriminatoire, la qualifiant d'exploitation et de « racket légalisé ».
« Cela n'a rien à voir avec la sécurité nationale », déclare Robert McCaw, directeur des affaires gouvernementales du CAIR. « Il s'agit d'instrumentaliser la politique d'immigration pour extorquer des visiteurs vulnérables, punir des pays défavorisés et transformer le tapis de bienvenue américain en un mur payant. »
La mesure relance une initiative introduite pour la première fois en novembre 2020, à la fin du premier mandat du président Donald Trump, mais jamais mise en œuvre.
Selon l'avis du Département d'État américain, les agents consulaires du pays dans le monde entier ont la discrétion de déterminer les montants des cautions pour les voyageurs venant de pays avec des taux supposés élevés de dépassement de visa.
« Cette mesure ciblée et de bon sens renforce l'engagement de l'administration envers la loi sur l'immigration américaine tout en dissuadant les dépassements de visa », affirme Tammy Bruce, porte-parole du Département d'État.
Les nouvelles exigences bureaucratiques ajoutent une couche supplémentaire de complexité.
Les titulaires de visa ayant déposé une caution doivent arriver et partir des États-Unis via trois points d'entrée spécifiques : l'aéroport Logan de Boston, l'aéroport international JFK et l'aéroport Dulles de Washington.
Les voyageurs arrivant ou partant d'ailleurs pourraient se voir refuser l'entrée ou ne pas voir leur départ correctement enregistré.
Le montant de la caution sera restitué si les voyageurs quittent les États-Unis dans la période approuvée et respectent toutes les conditions du visa. Cependant, cela « ne rend pas la situation meilleure », suggère Matemba.
Appel à une réaction
Certains voient dans cette approche autoritaire des États-Unis une opportunité.
Anthony Mukwita, ancien ambassadeur zambien, a déclaré à Reuters que plutôt que d'étouffer les rêves, cette politique pousse à rendre l'Afrique plus attrayante pour ses citoyens.
« La Zambie est un pays très riche en ressources », dit-il. « Nous avons 750 000 km², dont 90 % sont des terres arables. Nous pouvons cultiver, désherber, produire beaucoup de nourriture, réduire la pauvreté, et les Zambiens resteront en Zambie au lieu de faire la queue pour des visas à 15 000 dollars. »
Avec d'immenses réserves minérales, des paysages pittoresques et des cultures magnifiques réparties sur tout le continent, Matemba convient qu'il est temps de montrer que l'Afrique est une destination aussi digne d'intérêt que n'importe quel autre endroit dans le monde.
« C'est une leçon pour de nombreux pays africains sur la manière de se projeter à un niveau mondial, et aussi d'apprécier que les pays peuvent changer », dit-il à TRT Afrika.
Appel à la raison
Matemba espère que les gouvernements malawite et zambien pourront persuader les autorités américaines d'examiner les demandes de visa sur une « base individuelle » plutôt que d'appliquer cette nouvelle politique comme une mesure générale contre les dépassements de visa présumés.
« Imposer cela à tout le monde serait très injuste… La plupart se rendent aux États-Unis pour des raisons professionnelles ou médicales et reviennent », dit-il. « L'ironie est que nous devenons de plus en plus connectés en tant que village global, mais ces régimes de visa restreignent la capacité des gens à partager des expériences, des cultures, des avantages socio-économiques et même des innovations. »
Trump a adopté une approche stricte de l'immigration depuis son retour au pouvoir en janvier pour un second mandat. En juin, il a émis une interdiction de voyage qui bloque totalement ou partiellement les citoyens de 19 nations d'entrer aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.
L'avis publié sur le registre fédéral indique que « les données collectées pendant le projet pilote pourraient également être utilisées pour déterminer l'efficacité des cautions de visa à réduire les dépassements, évaluer les préoccupations concernant une vérification d'identité insuffisante, et mesurer dans quelle mesure les cautions de visa peuvent dissuader des demandeurs légitimes de visa B-1 et B-2 de voyager aux États-Unis. »
Jusqu'à ce que cette analyse soit terminée, voyager aux États-Unis impliquera de surmonter de multiples obstacles pour des professionnels comme Matemba – ceux qui ne renonceraient pas à leur chez-soi pour prolonger leur séjour à l'étranger.