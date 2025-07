Le Ghana a déployé davantage de soldats dans une région du nord-est où un conflit de longue date sur la chefferie a alimenté des violences récentes, y compris des attaques contre des écoles, a déclaré un porte-parole du président John Dramani Mahama.

Le conflit de chefferie à Bawku, qui remonte à plusieurs décennies, reste l'un des points de tension ethniques les plus prolongés du Ghana, entraînant souvent des affrontements violents et des pertes en vies humaines. Ce conflit trouve son origine dans une dispute entre les groupes ethniques Mamprusi et Kusaasi sur la désignation d'un chef pour la région.

Les efforts de médiation menés par Otumfuo Osei Tutu II, connu sous le nom d'Asantehene, le chef traditionnel le plus respecté du Ghana, avaient "presque mis fin au conflit", mais des meurtres récents ont "nécessité des actions drastiques" pour le contrôler, a expliqué dimanche le porte-parole présidentiel Felix Kwakye Ofosu dans un communiqué.

Les violences dans la région la semaine dernière ont inclus l'assassinat d'un chef Kusaasi ainsi que de trois lycéens par des hommes armés qui ont pris d'assaut leurs établissements, selon des médias locaux.

Imposition d'un couvre-feu

Ofosu n'a pas précisé dimanche combien de soldats supplémentaires étaient déployés dans la région proche de la frontière avec le Burkina Faso. Certains soldats étaient déjà présents sur place, mais les responsables n'ont pas divulgué de détails.

Dans un communiqué séparé, Ofosu a annoncé qu'un couvre-feu serait en vigueur de 14h00 GMT à 06h00 GMT "jusqu'à nouvel ordre".

Il a précisé que cette mesure aiderait à rétablir l'ordre et à faciliter l'évacuation des étudiants.