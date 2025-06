Des rebelles du M23, prétendument soutenus par le Rwanda, ont exécuté au moins 21 civils en deux jours en février dans la ville de Goma, située à l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré Human Rights Watch.

Le rapport, publié mardi, couvre les incidents survenus les 22 et 23 février dans un quartier de Goma, offrant un aperçu de la violence lors de la dernière escalade d'un conflit qui dure depuis des décennies.

« Les commandants et combattants qui ont directement ordonné ou commis ces abus devraient être tenus pénalement responsables », a suggéré Human Rights Watch dans son rapport.

Le groupe rebelle M23 a pris le contrôle des deux plus grandes villes de l'est de la RDC, Goma et Bukavu, lors d'une offensive qui a débuté en janvier. Cette avancée sans précédent a causé la mort de milliers de personnes et contraint des centaines de milliers d’autres à fuir.

Parmi les 21 civils tués figuraient six hommes et une femme abattus d'une balle dans la tête près du camp militaire de Katindo à Goma le 22 février. Human Rights Watch a attribué ces meurtres au M23, citant un témoin.

Dans un autre incident, le groupe rebelle M23 a tué des personnes et jeté leurs corps sur un chantier de construction à moins de 100 mètres du camp. Parmi les victimes figurait un adolescent de 15 ans, enlevé chez lui et retrouvé mort sur le site, selon un proche et un voisin cités par HRW.

Le quartier de Kasika à Goma a été ciblé car il abritait auparavant des casernes de l'armée congolaise, a indiqué Human Rights Watch.

Multiplication par cinq des cas de viol

La violence s'est poursuivie dans le quartier le lendemain, le 23 février, lorsque le M23 a rassemblé une vingtaine de jeunes hommes sur un terrain de sport voisin. Un témoin a rapporté à HRW que les rebelles accusaient ces jeunes d'être membres de l'armée. Trois d'entre eux, qui ont tenté de s'enfuir, ont été abattus.

Le bilan total à Goma est probablement plus élevé, selon HRW, des travailleurs médicaux ayant signalé la collecte de plus de 50 corps dans la zone de Kasika au cours de cette période de deux jours.

D'autres organisations ont précédemment rapporté des crimes graves commis dans l'est de la RDC depuis que le groupe rebelle M23 a pris le contrôle de vastes territoires.

En mars, Amnesty International a déclaré que les rebelles avaient attaqué des hôpitaux à Goma pour capturer des soldats blessés de la RDC et avaient enlevé 130 personnes, y compris des soignants. Beaucoup ont été torturés et certains sont toujours portés disparus.

L'UNICEF a constaté une multiplication par cinq des cas de viols traités dans 42 centres de santé de l'est de la RDC en février, décrivant cela comme la pire violence sexuelle observée dans la région depuis des années. Près d'un tiers des victimes étaient des enfants, a précisé l'UNICEF.

Par exemple, une mère a rapporté que ses six filles, dont la plus jeune avait seulement 12 ans, avaient été violées par des hommes armés à la recherche de nourriture.

Le conflit dans l'est de la RDC trouve ses racines dans les répercussions du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda et dans la lutte pour les vastes ressources minérales de la RDC.

Le Rwanda nie les accusations des Nations Unies selon lesquelles il soutient le M23, affirmant que ses forces agissent en légitime défense contre l'armée congolaise et les milices alliées.