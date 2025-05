Par Mazhun Idris

S'il est un roi africain du passé dont le nom suscite encore le respect de sa nation, c'est bien Shaka Zulu, le leader légendaire de l'ancien royaume zoulou du sud-est de l'Afrique.

Cette nation du XIXe siècle s'étendait du Drakensberg, la principale chaîne de montagnes d'Afrique australe, jusqu'aux vastes rivages de l'océan Indien.

Shaka Zulu a conquis de nombreuses tribus indépendantes avant de fonder un royaume zoulou redouté par les chefferies environnantes. A force de triomphes et de domination, il dirige son royaume de 1816 à 1828, date à laquelle il est assassiné par ses demi-frères.

Des siècles plus tard, Shaka reste synonyme de la nation zouloue des temps modernes, ainsi que de la grandeur de l'esprit africain. Son héritage de guerrier et de fondateur d'État perdure jusqu'à aujourd'hui, tandis que son influence continue de marquer l'histoire.

La naissance de la légende

Au début du XIXe siècle, Izibongo Shaka kaSenzangakhona est né d'un chef zoulou dans l'actuelle région du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Sa mère était Nandi, une princesse orpheline et une paria.

Le mariage qui a donné naissance à Shaka aurait violé la coutume zouloue du mariage entre membres d'un même clan. Ce qui a entraîné opprobre et moqueries à l’égard de la mère et de son enfant.

Au fur et à mesure qu'il sortait de l'opprobre familial et des difficultés personnelles, l'adversité a fini par faire de Shaka un adulte résistant et un guerrier féroce. Son esprit de détermination implacable attire bientôt l'attention de Dingiswayo, un chef puissant qui reconnaît les talents et la bravoure de Shaka.

Dingiswayo enrôle Shaka dans l'armée et le fait bénéficier de son mentorat en perfectionnant ses aptitudes au combat. Tout en devenant un combattant mortel, l'esprit de Shaka brûle d'ambition et se prépare à régner, à mener des guerres et à faire des conquêtes.

Des conquêtes en conquêtes

La mort du père de Shaka, Senzangakhona, en 1816, a marqué un tournant important dans la vie de Shaka. Avec le soutien de son mentor, Shaka commence à prendre le contrôle de divers clans et chefs tribaux.

Il se lance dans un voyage de conquêtes transformateurs qui remodèlent radicalement le paysage politique de cette partie du monde. Shaka a constitué une armée de guerriers intrépides en formations de cavaleries et de régiments, qui ont mené des guerres avec une stratégie astucieuse.

Shaka a été reconnu pour avoir mis en œuvre une approche inégalée de la guerre, qui mettait l'accent sur la précision militaire et la coordination sur le champ de bataille. Ses innovations tactiques ont permis de révolutionner la guerre en Afrique australe jusqu'à l'ère coloniale.

Ses campagnes impitoyables mais largement victorieuses ont semé la terreur parmi les tribus voisines. Enhardi par une armée agguérie dans les batailles, l'ambition de Shaka le conduit à vaincre d'autres tribus voisines, dont il absorbe les terres dans son nouveau royaume zoulou.

Le royaume indomptable

Dans les années 1820, le roi Shaka avait transformé le royaume zoulou grâce à un règne féroce, caractérisé par une série d'exploits militaires qui ont permis d'étendre le territoire et l'influence du royaume.

Certains documents historiques considèrent Shaka comme le premier roi suprême d'une nation zouloue autonome, qui a rassemblé des centaines de clans et dispersé d'autres.

On lui attribue le mérite d'avoir été le premier à mettre en place un corps d'armée régimentée, formée selon des exercices organisés. Les modifications qu'il a apportées aux armes traditionnelles, telles que la lance à longue hampe appelée “assegais” et “iklwas”, ont également contribué à ses prouesses au combat.

Il réinvente la fameuse “Impi Army” zouloue, une puissante troupe composée d'hommes de toutes les tribus qui combattent sous la bannière zouloue.

Une chute tragique

Le royaume de Shaka Zulu n'a finalement pas survécu aux défis du temps. Poussé par un pouvoir absolu et impitoyable, ses excès le conduisent peu à peu à sa perte. Sa chute est venue de près, de ses alliés et conseillers mécontents.

En septembre 1827, sa mère meurt, provoquant une tragédie qui le plonge dans un deuil prolongé. À la manière des dictateurs, Shaka, en deuil, impose à ses sujets une période de deuil d'un an.

Pendant cette période de deuil, il ordonne que les récoltes ne soient pas effectuées, ce qui entraîne une famine et des souffrances généralisées au sein de la population. D'autres personnes ont été punies pour ne pas avoir manifesté suffisamment de chagrin, notamment par des meurtres et des bannissements.

Ce comportement sans cœur fait perdre au roi même ses plus fidèles partisans et crée des dissensions dans les rangs de ses lieutenants.

Un an après la mort de sa mère, ses proches sont dépassés par le comportement erratique de Shaka. Ses deux demi-frères, Dingane et Mhlangana, se retournent contre lui et l'assassinent.

La mort de Shaka a marqué la fin de son règne d'une décennie, même si son héritage indéniable a continué à vivre jusqu'à aujourd'hui.

Shaka Zulu compte parmi les plus grands guerriers et chefs militaires d'Afrique.

