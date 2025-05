Le Paris SG n'a pas tremblé samedi face à Angers (1-0) au Parc des Princes pour s'adjuger le titre de Ligue 1 dès la 28e journée, qui a vu Lyon dominer Lille (2-1) et Brest enfin battre Monaco (2-1).

Paris n'a finalement gagné que d'un petit but, celui de Désiré Doué (19 ans) à la réception d'un centre de Khvicha Kvarastkhelia. Mais cela suffisait au bonheur des Parisiens et de leur entraîneur Luis Enrique qui ont fêté le 13e titre du club sur la pelouse, et avec le public.

Le 2è du classement Monaco a tombé à Brest et reste à 50 points.

La meilleure opération de samedi est pour Lyon. Cueilli à froid dès la 1ère minute par le Lillois Bafodé Diakité, l'OL a su réagir à domicile par Alexandre Lacazette et Rayan Cherki.

Lyon passe quatrième avec 48 points, tandis que Lille est relégué à la 6e place (47).

