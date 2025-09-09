Par Edward Qorro
Lorsque Undare Mtaki a obtenu son diplôme en architecture en 2019, il n'aurait jamais imaginé abandonner sa carrière pour poursuivre une passion d'enfance : l'art.
Ce changement a été inspiré par une vision de couleurs, de motifs et de lumière qui l'ont marqué dès son plus jeune âge.
« Ce n'était pas imaginaire », dit-il. « C'était une dimension réelle. J'ai passé ma vie à la peindre depuis. »
Aujourd'hui, la plupart de ses œuvres artistiques s'inspirent de ses expériences d'enfance.
« Mon domaine, c'est de transformer la spiritualité en fantaisie… J'aime capturer la nature dans mes peintures car cela me connecte à mon enfance », confie-t-il.
Mtaki se souvient des conversations difficiles avec ses parents lorsqu'il leur a annoncé sa démission d'une entreprise d'architecture à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, après seulement trois mois de travail.
« Même mes parents ne comprenaient pas pourquoi, après cinq années d'études universitaires, je quittais un tel emploi », raconte le peintre de 32 ans à TRT Afrika.
Pour lui, c'était une opportunité de se reconnecter à sa passion et de devenir artiste à plein temps, en démarrant avec un capital de moins de 500 dollars.
Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour ce jeune peintre, qui a dû déménager dans la ville de Mwanza, à l'ouest du pays, pour échapper au coût de la vie croissant.
« C'était une façon de réduire les dépenses, sachant que j'avais aussi demandé à mes parents de m'aider à acheter du matériel de peinture », se souvient-il.
Cependant, il est ensuite retourné à Dar es Salaam pour trouver un espace où exposer ses œuvres.
‘Un art qui guérit’
En tant que peintre, Mtaki explique qu'il aime explorer presque tout ce qui l'entoure, car son travail vise à connecter les gens à la nature et à la spiritualité. Il affirme que ses œuvres font le lien entre la tradition africaine, l'énergie spirituelle et le design moderne.
Ses peintures attirent particulièrement les collectionneurs haut de gamme et les centres de retraite bien-être, où les visiteurs viennent se ressourcer et se reconnecter à la nature.
« La plupart des gens ignorent que la nature guérit, et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers mon travail », explique Mtaki.
Son exposition la plus appréciée, intitulée « Shades of Magufuli », a été un événement de deux semaines organisé à la galerie The Drum Art à Dar es Salaam en hommage à l'ancien président tanzanien John Magufuli, décédé en fonction.
En plus de certains politiciens éminents qui ont assisté à l'événement, la famille de l'ancien président a également visité l'exposition et a été impressionnée par le travail de l'artiste.
L'exposition lui a rapporté environ 6 800 dollars après avoir vendu 15 tableaux. « Ce fut une journée vraiment réussie », a-t-il déclaré.
Peu de temps après, il a vendu un portrait de Samia Suluhu Hassan, quelques mois seulement après son investiture en tant que successeur de Magufuli. Le tableau a été acheté par un homme d'affaires influent en Tanzanie pour la somme impressionnante de 8 500 dollars.
Sa clientèle
Mtaki décrit sa clientèle comme un cercle de personnes passionnées par l'art.
« Mon art incarne des valeurs culturelles qui personnifient le patrimoine culturel de la Tanzanie », estime-t-il.
En regardant en arrière, Mtaki ne regrette pas d'avoir quitté son emploi dans l'architecture, car il utilise désormais l'art pour aider les autres à atteindre ce qu'il appelle une guérison spirituelle.
Il espère ouvrir un studio en Tanzanie où artistes et designers pourront collaborer sur des projets mêlant architecture et spiritualité.
« Je vois mon travail comme un pont », dit-il. « Entre les gens et la nature, entre le physique et le divin. Et chaque coup de pinceau me rapproche de cet endroit que j'ai vu dans mon rêve. »
« Je me vois sur la scène internationale dans les cinq prochaines années. Je veux changer la perception selon laquelle l'art ne paie pas. »