Lorsque Undare Mtaki a obtenu son diplôme en architecture en 2019, il n'aurait jamais imaginé abandonner sa carrière pour poursuivre une passion d'enfance : l'art.

Ce changement a été inspiré par une vision de couleurs, de motifs et de lumière qui l'ont marqué dès son plus jeune âge.

« Ce n'était pas imaginaire », dit-il. « C'était une dimension réelle. J'ai passé ma vie à la peindre depuis. »

Aujourd'hui, la plupart de ses œuvres artistiques s'inspirent de ses expériences d'enfance.

« Mon domaine, c'est de transformer la spiritualité en fantaisie… J'aime capturer la nature dans mes peintures car cela me connecte à mon enfance », confie-t-il.

Mtaki se souvient des conversations difficiles avec ses parents lorsqu'il leur a annoncé sa démission d'une entreprise d'architecture à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, après seulement trois mois de travail.

« Même mes parents ne comprenaient pas pourquoi, après cinq années d'études universitaires, je quittais un tel emploi », raconte le peintre de 32 ans à TRT Afrika.

Pour lui, c'était une opportunité de se reconnecter à sa passion et de devenir artiste à plein temps, en démarrant avec un capital de moins de 500 dollars.

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour ce jeune peintre, qui a dû déménager dans la ville de Mwanza, à l'ouest du pays, pour échapper au coût de la vie croissant.

« C'était une façon de réduire les dépenses, sachant que j'avais aussi demandé à mes parents de m'aider à acheter du matériel de peinture », se souvient-il.

Cependant, il est ensuite retourné à Dar es Salaam pour trouver un espace où exposer ses œuvres.

‘Un art qui guérit’

En tant que peintre, Mtaki explique qu'il aime explorer presque tout ce qui l'entoure, car son travail vise à connecter les gens à la nature et à la spiritualité. Il affirme que ses œuvres font le lien entre la tradition africaine, l'énergie spirituelle et le design moderne.

Ses peintures attirent particulièrement les collectionneurs haut de gamme et les centres de retraite bien-être, où les visiteurs viennent se ressourcer et se reconnecter à la nature.