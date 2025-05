Par Dr Sami A Al-Arian

Les conflits militaires sont intrinsèquement complexes. Les experts peuvent avoir des avis divergents sur les objectifs, les stratégies ou les tactiques des conflits armés.

Pourtant, nombre d'entre eux seraient probablement d'accord avec la célèbre observation de Carl von Clausewitz, général militaire prussien du XIXe siècle, selon laquelle « la guerre est de la politique par d'autres moyens ». La victoire, en fin de compte, est une question politique.

Il y a plus de deux millénaires, le stratège militaire chinois Sun Tzu déclarait : « La victoire est le principal objectif de la guerre ». Cette victoire peut se manifester aux niveaux tactique, opérationnel ou stratégique.

Toutefois, la victoire qui compte en fin de compte est stratégique.

Aujourd'hui, alors qu'un accord de cessez-le-feu est enfin en place après plus de 15 mois d'attaques israéliennes incessantes à Gaza, la question qui se pose est la suivante : que signifie réellement la victoire dans ce contexte ?

Historiquement, une guerre est gagnée lorsque les vainqueurs obligent les vaincus à capituler, à se rendre, ou lorsqu'ils atteignent leurs objectifs politiques.

La victoire implique souvent un accord formel dans lequel les vaincus sont humiliés en étant forcés de déposer les armes, de céder un territoire ou de changer de système politique.

Par essence, la victoire est déclarée lorsque la partie dominante impose sa volonté à l'ennemi.

Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fréquemment vanté ses objectifs de guerre et s'est engagé à poursuivre le massacre des Palestiniens jusqu'à ce que ces objectifs soient atteints.

Les objectifs de sa campagne génocidaire comprenaient l'élimination du Hamas et d'autres factions de la résistance ou au moins leur désarmement, la suppression de la domination du Hamas sur Gaza et la libération de tous les prisonniers israéliens capturés le 7 octobre par la pression militaire, plutôt que par un échange de prisonniers, ce qui inclurait des milliers de Palestiniens qui languissent dans les prisons israéliennes.

La campagne ratée d'Israël

Pendant les 470 jours qui ont suivi ce jour fatidique, Israël a mené une campagne génocidaire implacable qui a causé d'immenses souffrances à la population de Gaza.

Le bilan est dévastateur : près de 60 000 morts, dont 60 % de femmes et d'enfants, des milliers de disparus, plus de 130 000 blessés, plus de deux millions de personnes déplacées et la destruction généralisée des infrastructures et de la vie civile, non seulement à Gaza, mais aussi dans le sud du Liban.

Tout au long de cette guerre brutale, les médiateurs, à savoir le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, ont tenté à plusieurs reprises de négocier un cessez-le-feu.

En mai et en juillet, ces médiateurs ont proposé un accord qui allait effectivement mettre fin à la guerre en échange de la libération de tous les prisonniers israéliens.

Dans les deux cas, le Hamas a accepté les conditions, mais Netanyahou les a fait échouer, promettant de continuer jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il appelle une « victoire totale » et qu'il tienne sa promesse de « libérer tous les otages » par la « pression militaire ».

Malgré la guerre brutale qui a entraîné d'immenses souffrances humaines à Gaza, Israël n'a atteint aucun de ses objectifs politiques.

Dès le début, la résistance palestinienne a continué à défier la présence militaire d'Israël à travers Gaza dans une guerre d'usure qui s'est intensifiée au cours des dernières semaines, entraînant la mort de centaines de soldats israéliens et blessant des milliers d'autres jusqu'à ce que le cessez-le-feu soit déclaré le 19 janvier.

En bref, Israël n'a pu ni démanteler ni déloger le Hamas de Gaza.

Trump donne un coup de pouce à Netanyahou

Au cours de sa campagne présidentielle, Donald Trump a exhorté le Premier ministre israélien, inculpé de crimes de guerre par la Cour pénale internationale, à « finir le travail », c'est-à-dire à éliminer le Hamas et à mettre fin à la guerre.

L'appel de Trump était motivé par son désir de se concentrer sur ses propres programmes nationaux et internationaux, notamment en ce qui concerne la guerre russe en Ukraine et la rivalité croissante avec la Chine, sans se laisser distraire par le conflit en cours à Gaza.

Lorsque Trump s'est rendu compte que Netanyahou ne parviendrait jamais à éradiquer la résistance à Gaza, il est intervenu dans les négociations sur le cessez-le-feu à Doha, une semaine avant son investiture.

Trump a fait pression sur Netanyahou pour qu'il accepte un accord, bien qu'Israël n'ait atteint aucun de ses objectifs.

Selon la presse hébraïque, plusieurs ministres israéliens ont fondu en larmes en réalisant qu'il n'était plus temps de poursuivre leur campagne militaire génocidaire.

En fait, le dernier cessez-le-feu ressemble étrangement, tant dans sa structure que dans sa substance, aux accords antérieurs que le Hamas avait publiquement acceptés en mai et en juillet.

Dès le départ, le Hamas a fixé cinq lignes rouges essentielles qu'il a insisté sur le fait qu'elles devaient être incluses dans tout accord négocié.

Ces lignes sont les suivantes :

1. La fin définitive de la guerre à Gaza.

2. Le retrait total d'Israël de Gaza, y compris le démantèlement du point de passage de Netzarim, le retrait du corridor de Philadelphie, l'autorisation du retour des Palestiniens déplacés dans le nord de Gaza et la réouverture du point de passage de Rafah avec l'Égypte.

3. L'échange de prisonniers israéliens contre des milliers de prisonniers palestiniens, y compris des condamnés à perpétuité ou à des peines de longue durée.

4. L'acheminement d'une aide massive aux Palestiniens, notamment sous forme de nourriture, de carburant, d'abris et de fournitures médicales.

5. Le lancement d'efforts de reconstruction et de réhabilitation dans toute la bande de Gaza.

Toutes ces conditions, autrefois rejetées par le régime sioniste mais réclamées avec insistance par le Hamas et d'autres factions de la résistance, ont non seulement été incluses dans l'accord de cessez-le-feu actuel, mais ont également été garanties par les médiateurs, y compris les États-Unis, principal bienfaiteur et soutien d'Israël.

Ce résultat, qui démontre l'incapacité du régime sioniste à atteindre l'un de ses objectifs politiques ou à dicter les termes du cessez-le-feu, est un indicateur clair de la défaite stratégique de la campagne militaire d'Israël.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les Palestiniens de Gaza, de la Cisjordanie occupée et d'ailleurs ont été nombreux à se réjouir et à éprouver un sentiment de fierté et d'accomplissement - autant de signes de victoire.

D'un autre côté, la morosité a jeté une ombre sur la société israélienne, tandis que de nombreux politiciens israéliens ont réagi avec stupeur et honte - une autre manifestation profonde de la perte du régime sioniste malgré sa puissance militaire écrasante.

Une telle défaite israélienne avait en fait été anticipée par Sun Tzu dans son ouvrage fondamental L'art de la guerre, où il déclarait : « Les guerriers victorieux gagnent d'abord et partent ensuite en guerre, tandis que les guerriers vaincus partent d'abord en guerre et cherchent ensuite à gagner ».

C'est exactement ce que la campagne génocidaire d'Israël a spectaculairement échoué à réaliser.

L'auteur, le Dr Sami A. Al-Arian, est directeur du Centre pour l'islam et les affaires mondiales (CIGA) à l'Université Zaim d'Istanbul.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par les auteurs ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.