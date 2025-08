La Turquie poursuit son objectif de 64 Mrds $ dans le tourisme avec une croissance durable en 2025

La Turquie a établi un nouveau record au cours du premier semestre de l'année en cours, malgré les défis régionaux et mondiaux, en attirant plus de 26 millions de touristes et en générant 25,6 milliards de dollars de revenus.