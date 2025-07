Les ministres des Finances des pays membres du groupe BRICS, composé des économies émergentes, ont appelé à une réforme du Fonds monétaire international (FMI), incluant une redistribution des droits de vote et la fin de la tradition européenne de diriger l'organisation.

Dans une déclaration conjointe publiée samedi, les ministres des Finances du groupe ont, pour la première fois, adopté une position commune sur les réformes proposées.

Ils ont convenu de soutenir une proposition commune lors de la réunion de révision du FMI prévue en décembre, qui discutera des changements dans le système de quotas définissant les contributions et les droits de vote.

“La révision des quotas doit refléter la position des membres dans l'économie mondiale tout en protégeant les parts des membres les plus pauvres”, ont écrit les ministres dans leur déclaration après les réunions tenues à Rio de Janeiro, ajoutant qu'une nouvelle formule devrait accorder davantage de poids aux pays en développement.

Un mécanisme de garantie renouvelé

Les ministres des BRICS ont plaidé pour une nouvelle formule prenant en compte le produit économique et la capacité d'achat, basée sur la valeur des devises, afin de mieux représenter les pays à faible revenu, a déclaré un responsable brésilien impliqué dans les discussions.

Ces réunions ministérielles ont précédé le sommet des dirigeants du groupe, qui s'est élargi l'année dernière à Rio pour inclure, en plus du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, des pays comme l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

L’élargissement a renforcé le poids diplomatique du groupe, qui vise à représenter les intérêts des nations en développement du Sud global, tout en promouvant des réformes des institutions dominées depuis longtemps par les puissances occidentales traditionnelles.

« Tout en respectant pleinement un processus de sélection basé sur le mérite, la représentation régionale doit être renforcée dans la direction du FMI, afin de dépasser les accords hérités de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui ne sont plus adaptés à l'ordre mondial actuel », ont écrit les ministres des Finances.

Leur déclaration a également confirmé des discussions sur la mise en place d'un nouveau mécanisme de garantie soutenu par la NDB, la banque internationale financée par les BRICS, visant à réduire les coûts de financement et à stimuler les investissements dans les économies en développement.