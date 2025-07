Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da Rusija ima "10 dana od danas" da okonča rat protiv Ukrajine ili će se suočiti s američkim kaznama.

Trump je iznio svoj novi rok Kremlju dok se obraćao novinarima u Air Force One, rekavši: "Uvest ćemo tarife i slično" ako Moskva ne zaustavi rat.

"Ne znam hoće li to utjecati na Rusiju, jer on, očito, vjerovatno želi nastaviti rat, ali mi ćemo uvesti tarife i razne stvari koje vi uvedete, to može, a i ne mora utjecati na njih", rekao je Trump, očigledno aludirajući na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Trump je u ponedjeljak zaprijetio Rusiji sankcijama i sekundarnim tarifama, ili tarifama ruskim trgovinskim partnerima, ako ne okonča rat u Ukrajini za "oko 10 ili 12 dana", mnogo ranije od prethodnog roka od 50 dana. Ali, on je u utorak pomaknuo rok, dajući Kremlju da preduzme akciju do 8. augusta.

Njegov prethodni rok od 50 dana bio bi početkom septembra.

Uoči sastanka s britanskim premijerom Keirom Starmerom, Trump je rekao da je "vrlo razočaran" Putinom, jer ruski predsjednik "izlađe i počne ispaljivati rakete na neki grad poput Kijeva i ubija mnogo ljudi u staračkom domu ili tako nešto".

"Morat ćemo pogledati. Smanjit ću 50 dana koje sam mu dao (za primirje s Ukrajinom) na manji broj, jer mislim da već znam odgovor", dodao je.