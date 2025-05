Trump smatra da bi Putin volio da i on prisustvuje pregovorima u Istanbulu, ostavlja mogućnost za to Trump smatra da bi Putin volio da i on prisustvuje pregovorima u Istanbulu, ostavlja mogućnost za to

Ne znam hoće li se pojaviti. Znam da bi volio da i ja budem tamo. I to je mogućnost, kaže američki predsjednik. Ne znam hoće li se pojaviti. Znam da bi volio da i ja budem tamo. I to je mogućnost, kaže američki predsjednik.