Struja je uključena za nešto više od trećinu ljudi pogođenih prekidima zbog ledene oluje – saopćeno je iz kompanije za opskrbu električne energije Hydro-Quebec.

Oko 630.000 domova u Quebecu ostalo je u mraku u petak ujutru, što je znatno manje u poređenju sa 1,1 milion koji je ostao bez struje ranije.

Hydro-Quebec procjenjuje da će moći vratiti struju većini kupaca do petka u ponoć, ali su naglasili da će neki domovi biti bez struje do nedjelje, a možda čak i do ponedjeljka.

- Povoljniji vremenski uslovi trebali bi ubrzati ponovno uspostavljanje usluge - rekao je glasnogovornik Hydro-Quebeca Regis Tellier, prenosi AFP.

Montreal, u kojem je i bio najveći broj domova bez struje, otvorio je šest privremenih skloništa u kojima su stanovnici bez struje proveli noć s četvrtka na petak.

Oluja je pogodila Quebec i Ontario, dvije najnaseljenije kanadske pokrajine.

Jedna osoba u Ontariu je poginula od pada drveta u srijedu, dok je muškarac u svojim 60-ima umro u četvrtak ujutro, kada ga je prignječila grana koju je pokušavao prerezati u svom dvorištu, oko 60 kilometara zapadno od Montreala.

Temperature u Kanadi od oko jedan stepen Celzijusa otopile su led, ali udari vjetra su i dalje jaki