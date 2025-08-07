Egipat je u srijedu saopćio da će njegov dugo iščekivani novi arheološki muzej vrijedan milijardu dolara, smješten blizu piramida u Gizi, zvanično biti otvoren 1. novembra, nakon nekoliko odgoda.

Vlasti se nadaju da će Veliki egipatski muzej, koji se može pohvaliti blagom Tutankamona među svojom kolekcijom od više od 100.000 drevnih egipatskih artefakata, privući posjetioce iz cijelog svijeta.

Premijer Moustafa Madbouly rekao je na sastanku kabineta da je predsjednik Abdel Fattah al-Sisi odobrio novi datum otvaranja.

Zvaničnici kažu da će, sa 50 hektara (124 jutra), muzej biti najveći na svijetu posvećen jednoj civilizaciji.

Podsticaj turističkoj industriji

Premijer Madbouly opisao je otvaranje kao "izuzetan događaj" koji će predstaviti egipatsku kulturnu baštinu i privući posjetioce iz cijelog svijeta.