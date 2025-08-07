KULTURA
1 minuta čitanja
Egipat otvara novi muzej piramida vrijedan milijardu dolara
Otvaranje je prvobitno bilo zakazano za 3. juli, ali je odgođeno nakon što je Izrael 13. juna napao Iran, što je dovelo do 12-dnevnog sukoba koji je zatvorio zračni prostor nad većim dijelom Bliskog istoka. Muzej će zvanično biti otvoren 1. novembra.
Egipat je najavio da će Veliki egipatski muzej biti otvoren 1. novembra 2025. / AFP
13 sati prošlost

Egipat je u srijedu saopćio da će njegov dugo iščekivani novi arheološki muzej vrijedan milijardu dolara, smješten blizu piramida u Gizi, zvanično biti otvoren 1. novembra, nakon nekoliko odgoda.

Vlasti se nadaju da će Veliki egipatski muzej, koji se može pohvaliti blagom Tutankamona među svojom kolekcijom od više od 100.000 drevnih egipatskih artefakata, privući posjetioce iz cijelog svijeta.

Premijer Moustafa Madbouly rekao je na sastanku kabineta da je predsjednik Abdel Fattah al-Sisi odobrio novi datum otvaranja.

Zvaničnici kažu da će, sa 50 hektara (124 jutra), muzej biti najveći na svijetu posvećen jednoj civilizaciji.

Podsticaj turističkoj industriji

Premijer Madbouly opisao je otvaranje kao "izuzetan događaj" koji će predstaviti egipatsku kulturnu baštinu i privući posjetioce iz cijelog svijeta.

Preporučeno

Otvaranje je bilo zakazano za 3. juli, ali je odgođeno kada je Izrael 13. juna napao iranska nuklearna postrojenja, što je izazvalo 12-dnevni rat koji je zatvorio zračni prostor nad većim dijelom Bliskog istoka.

Projekat se suočio s nizom poteškoća, uključujući i utjecaj pandemije COVID-19.

Vlasti očekuju da će muzej godišnje posjetiti pet miliona ljudi, što će predstavljati značajan podsticaj turističkoj industriji, koja je ključni izvor prihoda od deviza za Egipat.

 

 

