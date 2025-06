Vlasti u Francuskoj uhapsile su u četvrtak najmanje 667 osoba tokom protesta održanih nakon što je policajac u utorak ubio sedamnaestogodišnjaka koji je odbio poslušati naredbu.

"Naša policija, žandari i vatrogasci sinoć su se hrabro suočili s rijetko viđenim nasiljem", napisao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin na Twitteru.

Do toga je došlo pošto su lokalne vlasti u Francuskoj uvele noćni policijski čas u četiri regije. Vlasti Clamarta, koji se nalazi 8,7 kilometara od centra Pariza, uvele su policijski čas od 21 do 6 sati, do ponedjeljka, dok su lokalne vlasti najavile i policijski sat u Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple i Compiegne.

U Neuilly-sur-Marne policijski čas je na snazi od 23 sata do 6 sati do ponedjeljka, a u Savigny-le-Templeu od 22 sata do 5 sati, do nedjelje.

U Compiegneu je uveden policijski čas za mlađe od 16 godina koji nisu u pratnji roditelja od 22 sata do 6 sati, do ponedeljka.

Laurent-Franck Lienard, advokat policajca optuženog da je upucao tinejdžera dostavljača, Nahela M, rekao je da će uputiti žalbu zbog hapšenja navodeći da je njegov klijent postupio u skladu sa zakonom.

Nahela je u pariskom predgrađu Nanterre ubio policajac nakon što se nije zaustavio tokom saobraćajne kontrole.

Njegova smrt izazvala je proteste u Nanterreu od utorka, što je dovelo do sukoba između demonstranata i policije.

Francusko tužilaštvo saopštilo je u četvrtak da je policajac koji je ubio tinejdžera optužen za namjerno ubistvo i smješten u istražni zatvor.

Sinoć je u Nanterreu održan marš koji je predvodila majka ubijenog mladića, tokom koje su porasle tenzije. Policija u Parizu objavila je da se više od 6.000 ljudi pridružilo protestnom skupu.

Policija je upotrijebila suzavac da rastjera demonstrante, a nije prijavljeno da je bilo povrijeđenih.