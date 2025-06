Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva kritikovao je u ponedjeljak izraelsku vladu zbog nastavka vojne kampanje u Pojasu Gaze.

"Mislim da ima političara koji jednostavno ne žele mir. Mislim da stanovništvo zaista želi mir. Ali ima i drugih sa drugačijim interesima. I duboko žalim zbog toga”, rekao je on tokom zajedničke konferencije za novinare s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Berlinu.

Lula je osudio Hamasov napad 7. oktobra, ali i kritikovao izraelsku vojnu ofanzivu na Gazu, u kojoj je poginulo skoro 15.900 ljudi, većinom žena i djece.

“To nije bio samo teroristički napad, to je bio i neodgovoran čin. Ali ko plaća cijenu za to? To su palestinski civili, to su žene i djeca. Oni su nevini civili”, rekao je brazilski predsjednik.

Brazilski predsjednik je također kritikovao članice Vijeća sigurnosti UN-a što se nisu dogovorile o pozivu na prekid vatre, te ne poduzimaju snažne napore da ublaže patnje civilnog stanovništva.

"O miru možete razgovarati samo ako sjednete za pregovarački sto. To je uloga Ujedinjenih naroda, ali oni jednostavno ne ispunjavaju svoju odgovornost", rekao je Lula.

Istakao je i da će Brazil nastaviti sa svojim diplomatskim naporima za političko rješenje izraelsko-palestinskog sukoba.

"Čvrsto vjerujem da je jedino rješenje izraelsko-palestinskog sukoba stvaranje dvije države, svaka populacija koja živi na svojoj teritoriji i mirno koegzistira sa svojim susjedom", rekao je.

Kancelar Olaf Scholz je izjavio da Njemačka podržava pravo Izraela da se brani od Hamasa i ponovio svoje protivljenje pozivima na prekid vatre između zaraćenih strana.

“Izrael također mora imati pravo da porazi Hamas i spriječi ih da nastave provoditi takve terorističke akte. Dvodržavno rješenje između Izraela i Palestinaca sigurno neće funkcionirati s Hamasom, jer on želi invaziju na Izrael", rekao je Scholz.