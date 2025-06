Njemački parlament sutra će glasati o nacrtu zakona kojim se uvode značajne olakšice za dobijanje dvojnog državljanstva u toj zemlji, na šta imigranti u Njemačkoj čekaju već dugi niz godina.

Nacrt zakona predviđa olakšice za izdavanje njemačkog državljanstva i otklanja brojne prepreke za izdavanje dvojnog državljanstva imigrantima.

Ukoliko koaliciona vlada, koju čine Socijaldemokratska partija (SPD), Zeleni i Slobodna demokratska partija (FDP), usvoji zakon pod nazivom "Modernizacija Zakona o državljanstvu" građani koji steknu pravo na njemačko državljanstvo neće morati da se odreknu državljanstva koje su ranije imali.

Prijedlogom zakona se razdoblje legalnog boravka potrebno za sticanje njemačkog državljanstva smanjuje s osam na pet godina.

Ovaj period se može smanjiti i na tri godine u slučajevima kada osoba koja želi da dobije njemačko državljanstvo ima akademski ili profesionalni uspjeh u prilagođavanju uslovima života u Njemačkoj, volonterski radi ili ulaže posebne napore da nauči njemački jezik.

Budući da je dozvoljena mogućnost dvojnog državljanstva, potpuno će se ukinuti "model izbora", koji je ranije bio na snazi ​​i koji je mlade tjerao da do 23. godine izaberu između državljanstva roditelja ili njemačkog državljanstva.

Djeca rođena u Njemačkoj, čak i ako nisu njemački državljani, moći će dobiti njemačko državljanstvo ako jedan od njihovih roditelja legalno boravi u zemlji najmanje pet godina.

Među uslovima za sticanje njemačkog državljanstva, osoba također mora izdržavati sebe i svoje izdržavane osobe bez primanja socijalne pomoći. Od toga će biti izuzeti radnička generacija, odnosno turski radnici koji su u Njemačku došli šezdesetih godina prošlog vijeka, stranci koji su u posljednje dvije godine radili s punim radnim vremenom 20 mjeseci i strani supružnici zaposlenih radnika.

Nacrt određuje i ko neće moći da dobije njemačko državljanstvo

Osobe osuđene za antisemitizam, rasizam i ksenofobiju neće dobiti njemačko državljanstvo. Kancelarije za državljanstvo će bliže sarađivati ​​s tužilaštvima po ovom pitanju.

Osim toga, oni koji su poligamni ili oni koji krše ustavnu ravnopravnost muškaraca i žena neće biti naturalizovani.

Nacrt je od historijskog značaja

Zastupnik u Bundestagu iz reda SPD-a Helge Lindh iz okruga Wuppertal rekao je da se bori za dvojno državljanstvo otkako je postao politički aktivan.

Izražavajući svoju zahvalnost imigrantima koji su doprinijeli razvoju Njemačke, Lindh je rekao da posebno cijeni doseljenike turskog porijekla koji decenijama trpe zbog toga što ne mogu dobiti državljanstvo i zbog toga što se ne rasvjetljavaju fašistički zločini.

"Oni su ostali u ovoj zemlji i postali dio ove zemlje. I sada konačno pokazujemo da i vi pripadate nama, da ste doprinijeli izgradnji ove države i da vaši roditelji i vi jeste Nijemci kao i oni čije su dede i nane oduvijek bili Nijemci. To je ono što je bitno. Crveni karton, odbacivanje rasizma i priznanje za velika dostignuća Njemačke. Zato, iako naravno ima detalja koji bi mogli biti bolji, ovaj trenutak je historijski", rekao je Lindh.

Lindh je naveo da je zapravo skandalozno što se ovakav zakon nije mogao izglasati tako dugo.

"Za mnoge ljude iz generacije koju zovu gastarbajterima bilo je kao šamar što nisu imali priliku da imaju više od jednog državljanstva", rekao je Lindh.

"Ova generacija ne samo da dobija više državljanstava, već se može lakše naturalizirati. Ne moraju čak ni polagati složene testove. Imaju pojednostavljene uslove, najbolje moguće uslove, kojima ih treba nagraditi za njihov životni rad", rekao je Lindh.

Osvrćući se na kritike uvjeta koji nalaže da se zarađuje za život bez primanja socijalne pomoći, Lindh je istakao da je to zapravo teška i kontroverzna tačka i da je to bio poseban zahtjev koalicionog partnera FDP-a.

Lindh je ukazao da postoje izuzeci u zakonu, međutim, i naveo da oni koji odgajaju više djece i nemaju mogućnost da u potpunosti finansiraju svoje živote, žene ili osobe s invaliditetom i bolesni, kasnije mogu da prođu kroz diskrecionu naturalizaciju.

Navodeći da u prijedlogu zakona postoji formulacija da tražiocima državljanstva nije dozvoljeno davati rasističke, antisemitske ili na neki drugi način nehumane izjave.

"Postoji i drugi dio koji se odnosi na nužnost da ljudi prihvate holokaust i stoga izvode zaključke od toga, to jest da štite živote Jevreja. Ne postoji stavka kojom se nužno nameće i priznavanje prava postojanja države Izrael", kazao je Lindh.

Zakon je važan za sve

Parlamentarni zastupnik SPD-a Hakan Demir, koji u ime svoje stranke radi na modernizaciji Zakona o državljanstvu, izjavio je da će Njemačka, ako zakon bude usvojen u Bundestagu, imati jedan od najmodernijih zakona te vrste na svijetu.

"Na izmjeni Zakona se radi već 20 godina. To je važan zakon za naše ljude koji dolaze iz Turkiye, ali i za ljude koji dolaze iz drugih zemalja, naravno, iz zemalja van Evropske unije. I također, važan je i za Nijemce koji žive u inozemstvu", kazao je Demir.

Napomenuo je da može doći do birokratskih poteškoća ako se mnogo ljudi prijavi u istom vremenskom periodu, te je dodao da resorne vlasti poduzima mjere opreza.

Demir je naveo da je u glavnom gradu Berlinu osnovan centar s 200 zaposlenih koji će se baviti državljanstvom te da očekuju da će na taj način biti lakša procedura.

"Uslovi za njemačko državljanstvo jasno su napisani. Ako izađete i zapalite državnu zastavu i budete kažnjeni, onda, naravno, ne možete biti državljanin Njemačke", rekao je on.

Pohvale i kritike iz TBB-a

Safter Cinar, portparol Turskog društva Berlin-Brandenburg (TBB), koje se bavi pitanjima stranaca i državljanstva u Njemačkoj, rekao je da prijedlog zakona ima i dobrih i loših strana.

Istakao je da je dobra strana prijedloga to što se ljudi ne moraju odreći svog prvobitnog državljanstva.

"Drugim riječima, naši prijatelji koji su morali da se odreknu državljanstva Republike Turkiye moći će vratiti i tursko državljanstvo. Ovo je vrlo pozitivna stvar. Drugo, oni koji će od sada dobijati njemačko državljanstvo biće dvojni državljani. Neće morati da se odreknu svog prethodnog državljanstva. To su pozitivni aspekti", rekao je Cinar.

Upozorivši kako bi zahtjevi desetina hiljada ljudi za povrat prethodnog državljanstva mogli stvoriti i birokratske poteškoće u zemljama njihovog porijekla, Cinar je kazao da bi vlasti trebale razmotriti neke olakšice u toj proceduri vraćanja državljanstva kojih su se ljudi morali odricati da bi dobili državljanstvo Njemačke.

S druge strane, Cinar smatra da nacrt zakona ima i niz uslova koji će otežavati sticanje prava na državljanstvo te je naveo da je to prvenstveno uvjet obaveznog izdržavanja porodice bez primanja socijalne pomoći.

"Ispitivat će i da li je mentalitet podnosioca zahtjeva u skladu s Ustavom. Recimo, ako me to neko pita, naravno da ću reći da se pridržavam Ustava. Nisam u poziciji da kažem suprotno. Šta će oni potom raditi? Postavlja se pitanje da li je legalno koristiti društvene mreže za provjeru. To je već problem koji plaši ljude. Nema pogodnosti za nezaposlene", kazao je Cinar.

CDU blokira zakon

SPD-ov parlamentarac turskog porijekla Macit Karaahmetoglu rekao je da je pitanje dvojnog državljanstva pitanje kojem posebno ljudi turskog porijekla pridaju veliku važnost već 30 godina.

Dodao je da skoro svaki dan dobija poruke o tome, a da je Kršćansko-demokratska partija (CDU) godinama blokirala donošenje ovakvog zakona.

"Ovaj zakon ćemo donijeti sa SPD-om, Zelenima i FDP-om", rekao je on.

Karaahmetoglu je kazao da i na ovom pitanju građani mogu vidjeti da SPD ne odustaje od važnih pitanja i vodi politički rat decenijama ako je potrebno.