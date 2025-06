Američki teretni avion C-17, koji navodno prevozi oružje i municiju, sletio je u ponedjeljak u Izrael tokom izraelskih napada na Gazu i svakodnevne razmjene vatre s libanonskom grupom Hezbollah.

Ovakav razvoj događaja uslijedio je nakon javne kritike izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na račun Sjedinjenih Američkih Država (SAD) zbog odloženih isporuka oružja, što je zateglo odnose saveznika.

“Što se tiče pritužbe premijera Netanyahua na odložene isporuke oružja iz SAD-a, američki teretni avion C-17, koji se koristi za transport robe, upravo je sletio u Izrael”, objavio je Radio izraelske vojske.

Iz Izraela ili administracije američkog predsjednika Joea Bidena još uvijek nije bilo komentara na izvještaj.

Od početka rata u Pojasu Gaze 7. oktobra 2023. godine, Bidenova administracija je pružila snažnu vojnu, obavještajnu i diplomatsku podršku Tel Avivu.

Avion je stigao drugog dana nenajavljene posjete izraelskog ministra odbrane Yoava Gallanta Washingtonu, gdje je razgovarao o američkoj vojnoj pomoći.

Netanyahu je u nedjelju rekao da je došlo do "dramatičnog pada" dotoka oružja do Izraela.

“Dugi niz sedmica smo apelovali na naše američke prijatelje da ubrzaju isporuke. Radili smo to iznova i iznova. To smo radili na višim ešalonima i na svim nivoima, i želim da istaknem - radili smo to u privatnim komorama. Dobili smo razna objašnjenja, ali jedno nismo dobili, osnovna situacija se nije promijenila”, rekao je Netanyahu i dodao da vjeruje da će to pitanje biti riješeno "uskoro".

U četvrtak je portparol američkog Savjeta za nacionalnu bezbjednost John Kirby odgovorio da su Netanyahuove tvrdnje duboko razočaravajuće i da ih uznemiruju, s obzirom na količinu pružene i podrške koju će nastaviti pružati premijeru.

Ranije je Biden suspendovao sporazum o oružju s Izraelom zbog njegovog "neuspjeha da zaštiti palestinske civile", za koje tvrdi da je zabrinut.

Ranije u junu, Tel Aviv je potpisao ugovor vrijedan tri milijarde dolara za kupovinu 25 američkih borbenih aviona F-35. U aprilu je Biden potpisao paket pomoći Izraelu od 26,4 milijarde dolara, uključujući 14 milijardi dolara vojne pomoći.

Više od 37.500 Palestinaca je ubijeno u Pojasu Gaze od 7. oktobra prošle godine, većinom žena i djece, a oko 86.000 je ranjeno, prema lokalnim zdravstvenim vlastima.

Izrael je optužen za genocid na Međunarodnom sudu pravde, čijom je najnovijom presudom izraelskim vlastima naloženo da odmah zaustave svoju vojnu operaciju u južnom gradu Rafahu.