Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock u petak je oprezno odgovarala na pitanja o nalogu Međunarodnog krivičnog suda (ICC) za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Baerbock je u razgovoru za javni emiter "ARD" istakla privrženost Njemačke međunarodnom pravu i nezavisnosti pravosuđa, ali je izbjegla da kaže da li će Njemačka provesti nalog ICC-a za hapšenje Netahyahua i njegovog bivšeg šefa odbrane Yoava Gallanta.

“Mi podržavamo nezavisnost pravosuđa, naravno na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. To smo jasno stavili do znanja u prošlosti, a takođe smo jasno stavili do znanja da se pridržavamo zakona”, rekla je ona.

Na pitanje da li će njemačke vlasti izvršiti nalog za hapšenje ako Netanyahu ili Gallant uđu na njemačku teritoriju, Baerbock je takve scenarije za sada nazvala "teorijskim" jer nijedan od tih zvaničnika nije najavio bilo kakve planove da uskoro posjeti Njemačku.

"Kao što sam rekla, pridržavamo se zakona na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, i zato sada ispitujemo šta to tačno znači za nas u smislu provođenja u Njemačkoj“, rekla je Baerbock, ne dajući dalje komentare o nalozima za hapšenje ICC-a.

Njemačka vlada snažno podržava Izrael, a kancelar Olaf Scholz i Baerbock su u više navrata govorili da Njemačka snosi posebnu odgovornost za sigurnost Izraela zbog nacističke prošlosti zemlje.

Berlin je prošlog mjeseca nastavio prodaju oružja Izraelu uprkos zabrinutosti međunarodne zajednice u vezi s izraelskom genocidnom vojnom kampanjom u Pojasu Gaze.

Međunarodni krivični sud (ICC) u četvrtak je objavio da je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina za koje se terete da su ih počinili na palestinskim teritorijima, uključujući Pojas Gaze.

Nalozi za hapšenje dolaze više od godinu dana nakon početka izraelske smrtonosne ofanzive na Pojas Gaze u kojoj je od 7. oktobra prošle godine ubijeno oko 44.000 Palestinaca, većinom žene i djeca i povrijeđeno više od 104.000 osoba.