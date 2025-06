Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin morat će na kraju zajedno sjesti za pregovarački sto, izjavio je u petak američki predsjednik Donald Trump.

„Mislim da će predsednik Putin i predsjednik Zelenski morati da se sjednu zajedno, jer znate šta? Želimo da prestane ubijanje miliona ljudi“, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

"Vojnike ubijaju na hiljade sedmično, hiljade vojnika sedmično. Dok razgovaramo ubijaju ih. Zato želim da vidim prekid vatre. I želim da postignemo dogovor. Mislim da imamo šanse da postignemo dogovor. Morao sam biti siguran da Rusija to želi. To je rat koji se nikada ne bi dogodio", dodao je.

Na pitanje novinara o predloženom sporazumu kojim bi SAD dobile dio ukrajinskih prava na rude u zamjenu za nastavak vojne podrške, Trump je rekao: "Mislim da smo prilično blizu."

"Oni se osjećaju dobro zbog toga i to je značajno. To je velika stvar, ali oni to žele, i to nas drži u njihovoj zemlji, i veoma su sretni zbog toga, ali mi dobijamo svoj novac nazad. Ovo je trebalo potpisati mnogo prije", rekao je Trump.

Trump je dalje demantovao izvještaj francuskog lista Le Point da će posjetiti Moskvu u maju.