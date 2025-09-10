SVIJET
Nizozemska proglasila krajnje desničarske izraelske ministre nepoželjnim osobama
Ministru nacionalne sigurnosti Itamaru Ben-Gviru i ministru finansija Bezalelu Smotrichu zabranjen je ulazak u Šengenski prostor, prema izvještaju izraelskog javnog emitera KAN.
Holandske vlasti nisu izdale službenu potvrdu u vezi s izvještajem izraelskih medija. / AA
10 Septembar 2025

Nizozemska je u srijedu proglasila dva ekstremistička izraelska ministra nepoželjnim osobama zbog podsticanja nasilja nad Palestincima, izvijestili su izraelski mediji.

Prema izraelskom javnom emiteru KAN, ministru nacionalne sigurnosti Itamaru Ben-Gviru i ministru finansija Bezalelu Smotrichu zabranjen je ulazak u Šengenski prostor, koji uključuje 25 zemalja EU i četiri zemlje koje nisu članice EU, Island, Norvešku, Švicarsku i Lihtenštajn.

Nizozemske vlasti nisu izdale službenu potvrdu u vezi s izvještajem izraelskih medija.

U junu je Nizozemska izrazila namjeru da uvede zabranu ulaska dvojici izraelskih ministara.

IZVOR:AA
