10 Septembar 2025
Nizozemska je u srijedu proglasila dva ekstremistička izraelska ministra nepoželjnim osobama zbog podsticanja nasilja nad Palestincima, izvijestili su izraelski mediji.
Prema izraelskom javnom emiteru KAN, ministru nacionalne sigurnosti Itamaru Ben-Gviru i ministru finansija Bezalelu Smotrichu zabranjen je ulazak u Šengenski prostor, koji uključuje 25 zemalja EU i četiri zemlje koje nisu članice EU, Island, Norvešku, Švicarsku i Lihtenštajn.
Nizozemske vlasti nisu izdale službenu potvrdu u vezi s izvještajem izraelskih medija.
U junu je Nizozemska izrazila namjeru da uvede zabranu ulaska dvojici izraelskih ministara.
IZVOR:AA