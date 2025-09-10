Zastupnici Europskoga parlamenta (EP) ocijenili su da je Srbija u posljednjih 10 mjeseci ušla u novu fazu represije, nasilja i polarizacije te da je predsjednik te zemlje Aleksandar Vučič uspostavio autoritornu vlast nespojivu s europskim vrijednostima.
Na plenarnoj sednici Europskog parlamenta (EP) tijekom rasprave o situaciji u Srbiji, izvjestilac EP za Srbiju Tonino Picula rekao je da su eskalacija nasilja i provokacija, kao i uspostavljanje kontrole nad medijima ponovo pokrenuli ozbiljnu debatu o Srbiji kao i da Srbija i dalje ignorira sankcije protiv Rusije.
Austrijski zastupnik iz Europske narodne partije (EPP) Reinhold Lopatka upozorio je da vlasti moraju osigurati poštivanje temeljnih prava ako žele ostati na europskom putu.
Njihov kolega iz iste grupacije Davor Ivo Stier (HDZ) poručio je da će se uskoro raspravljati o statusu SNS-a unutar EPP-a te upozorio na duboke strukturalne probleme u Srbiji.
"Srbija je ključni partner EU na Zapadnom Balkanu i mi vidimo njezinu budućnost u Uniji, ali put ka članstvu mora da se bazira na demokratiji, a Srbija na njemu trenutno nije", rekao je Lopatka.
Austrijski socijaldemokrat Andreas Schieder ocijenio je da je previše prosvjeda označeno kao terorizam, te da bi EU trebala razmotriti personalizirane sankcije protiv Vučića i visoki dužnosnika.
Vučić o eurozastupnicima: O njima mislim još gore
U odgovoru Aleksandar Vučić je izjavio da je vjerojatno pogriješio što je eurozastupnike Zelenih nazvao „ološem“ ali je dodao da „o njima misli još gore“ optužujući ih da su podržali nasilne prosvjede u Novom Sadu.