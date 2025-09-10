Zastupnici Europskoga parlamenta (EP) ocijenili su da je Srbija u posljednjih 10 mjeseci ušla u novu fazu represije, nasilja i polarizacije te da je predsjednik te zemlje Aleksandar Vučič uspostavio autoritornu vlast nespojivu s europskim vrijednostima.

Na plenarnoj sednici Europskog parlamenta (EP) tijekom rasprave o situaciji u Srbiji, izvjestilac EP za Srbiju Tonino Picula rekao je da su eskalacija nasilja i provokacija, kao i uspostavljanje kontrole nad medijima ponovo pokrenuli ozbiljnu debatu o Srbiji kao i da Srbija i dalje ignorira sankcije protiv Rusije.

Austrijski zastupnik iz Europske narodne partije (EPP) Reinhold Lopatka upozorio je da vlasti moraju osigurati poštivanje temeljnih prava ako žele ostati na europskom putu.

Njihov kolega iz iste grupacije Davor Ivo Stier (HDZ) poručio je da će se uskoro raspravljati o statusu SNS-a unutar EPP-a te upozorio na duboke strukturalne probleme u Srbiji.