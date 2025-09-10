SVIJET
2 minuta čitanja
Europski parlament: Srbija ušla u fazu represije, Vučićeva vladavina nije za EU
Austrijski zastupnik iz Europske narodne partije (EPP) Reinhold Lopatka upozorio je da vlasti moraju osigurati poštivanje temeljnih prava ako žele ostati na europskom putu.
Europski parlament: Srbija ušla u fazu represije, Vučićeva vladavina nije za EU
Austrijski socijaldemokrat Andreas Schieder ocijenio je da je previše prosvjeda označeno kao terorizam. / AP
10 Septembar 2025

Zastupnici Europskoga parlamenta (EP) ocijenili su da je Srbija u posljednjih 10 mjeseci ušla u novu fazu represije, nasilja i polarizacije te da je predsjednik te zemlje Aleksandar Vučič uspostavio autoritornu vlast nespojivu s europskim vrijednostima.

Na plenarnoj sednici Europskog parlamenta (EP) tijekom rasprave o situaciji u Srbiji, izvjestilac EP za Srbiju Tonino Picula rekao je da su eskalacija nasilja i provokacija, kao i uspostavljanje kontrole nad medijima ponovo pokrenuli ozbiljnu debatu o Srbiji kao i da Srbija i dalje ignorira sankcije protiv Rusije.

Austrijski zastupnik iz Europske narodne partije (EPP) Reinhold Lopatka upozorio je da vlasti moraju osigurati poštivanje temeljnih prava ako žele ostati na europskom putu.

Njihov kolega iz iste grupacije Davor Ivo Stier (HDZ) poručio je da će se uskoro raspravljati o statusu SNS-a unutar EPP-a te upozorio na duboke strukturalne probleme u Srbiji.  

Preporučeno

"Srbija je ključni partner EU na Zapadnom Balkanu i mi vidimo njezinu budućnost u Uniji, ali put ka članstvu mora da se bazira na demokratiji, a Srbija na njemu trenutno nije", rekao je Lopatka.

Austrijski socijaldemokrat Andreas Schieder ocijenio je da je previše prosvjeda označeno kao terorizam, te da bi EU trebala razmotriti personalizirane sankcije protiv Vučića i visoki dužnosnika.

Vučić o eurozastupnicima: O njima mislim još gore

U odgovoru Aleksandar Vučić je izjavio da je vjerojatno pogriješio što je eurozastupnike Zelenih nazvao „ološem“ ali je dodao da „o njima misli još gore“ optužujući ih da su podržali nasilne prosvjede u Novom Sadu.

IZVOR:FENA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us