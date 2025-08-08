KULTURA
Uz podršku TIKA-e objavljeno dopunjeno izdanje fotomonografije "Alija Izetbegović 1925 - 2003"
Fondacija „Alija Izetbegović“ objavila je novo, dopunjeno izdanje fotomonografije „Alija Izetbegović 1925 – 2003“, povodom obilježavanja 100 godina od rođenja prvog predsjednika nezavisne Bosne i Hercegovine.
Publikacija je prevedena na četiri jezika: bosanski, turski, engleski i arapski. / TRT Balkan
Povodom obilježavanja 100 godina od rođenja Alije Izetbegovića, Fondacija „Alija Izetbegović“ pripremila je i objavila novo dopunjeno izdanje fotomonografije „Alija Izetbegović 1925 – 2003“.

Monografija, koja kroz pažljivo odabrane fotografije, dokumente i tekstove prati životni put Alije Izetbegovića – od ranog djetinjstva do posljednjih dana – dostupna je besplatno u elektronskoj formi na zvaničnoj stranici Fondacije.

Publikacija je prevedena na četiri jezika: bosanski, turski, engleski i arapski.

Posebnu vrijednost ovom izdanju daje i bogat narativ kroz citate samog Izetbegovića, ali i svjedočanstva savremenika, saradnika i historičara, koji približavaju principe i ideale za koje se zalagao – među kojima se ističu vjera u slobodu, multikulturalnost, ljudska prava i socijalna pravda.

Realizaciju novog izdanja podržala je Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TİKA), a Fondacija je uputila zahvalnost svim pojedincima i organizacijama koji su učestvovali u kreiranju i objavljivanju oba izdanja fotomonografije.

Kroz svoje djelovanje, Fondacija „Alija Izetbegović“ nastoji očuvati sjećanje na predsjednika Izetbegovića, te promovisati vrijednosti na kojima je gradio političku i moralnu viziju savremene BiH.

