Povodom obilježavanja 100 godina od rođenja Alije Izetbegovića, Fondacija „Alija Izetbegović“ pripremila je i objavila novo dopunjeno izdanje fotomonografije „Alija Izetbegović 1925 – 2003“.
Monografija, koja kroz pažljivo odabrane fotografije, dokumente i tekstove prati životni put Alije Izetbegovića – od ranog djetinjstva do posljednjih dana – dostupna je besplatno u elektronskoj formi na zvaničnoj stranici Fondacije.
Publikacija je prevedena na četiri jezika: bosanski, turski, engleski i arapski.
Posebnu vrijednost ovom izdanju daje i bogat narativ kroz citate samog Izetbegovića, ali i svjedočanstva savremenika, saradnika i historičara, koji približavaju principe i ideale za koje se zalagao – među kojima se ističu vjera u slobodu, multikulturalnost, ljudska prava i socijalna pravda.
Realizaciju novog izdanja podržala je Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TİKA), a Fondacija je uputila zahvalnost svim pojedincima i organizacijama koji su učestvovali u kreiranju i objavljivanju oba izdanja fotomonografije.
Kroz svoje djelovanje, Fondacija „Alija Izetbegović“ nastoji očuvati sjećanje na predsjednika Izetbegovića, te promovisati vrijednosti na kojima je gradio političku i moralnu viziju savremene BiH.