Posebnu vrijednost ovom izdanju daje i bogat narativ kroz citate samog Izetbegovića, ali i svjedočanstva savremenika, saradnika i historičara, koji približavaju principe i ideale za koje se zalagao – među kojima se ističu vjera u slobodu, multikulturalnost, ljudska prava i socijalna pravda.

Realizaciju novog izdanja podržala je Turska agencija za saradnju i koordinaciju (TİKA), a Fondacija je uputila zahvalnost svim pojedincima i organizacijama koji su učestvovali u kreiranju i objavljivanju oba izdanja fotomonografije.

Kroz svoje djelovanje, Fondacija „Alija Izetbegović“ nastoji očuvati sjećanje na predsjednika Izetbegovića, te promovisati vrijednosti na kojima je gradio političku i moralnu viziju savremene BiH.