Rusija je u srijedu oštro osudila izraelski napad na Dohu, glavni grad Katara, nazivajući ga "grubim kršenjem međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih naroda" i napadom na suverenitet i teritorijalni integritet nezavisne države.
U saopćenju, Ministarstvo vanjskih poslova je naglasilo da je Izrael ciljao stambeni kvart Katara, navodno usmjeren na visokopozicionirane članove palestinskog pokreta Hamas koji su se navodno tamo nalazili, ubivši najmanje šest osoba, uključujući katarskog policajca, i ranivši nekoliko osoba.
"Rusija ovaj incident smatra grubim kršenjem međunarodnog prava i Povelje UN-a, što predstavlja napad na suverenitet i teritorijalni integritet nezavisne države", naglasilo je ministarstvo.
Dodali su da izraelske akcije predstavljaju korak koji vodi ka daljoj eskalaciji i destabilizaciji na Bliskom istoku.
"Takve metode koje Izrael koristi protiv onih koje smatra neprijateljima ili protivnicima zaslužuju oštru osudu", navodi se.
Ministarstvo je saopćilo da se napad na Katar, koji igra ključnu posredničku ulogu u indirektnim pregovorima između Hamasa i izraelskog rukovodstva za okončanje skoro dvogodišnjeg rata u Pojasu Gaze i oslobađanje pritvorenih osoba, "može smatrati samo akcijama namijenjenim potkopavanju međunarodnih napora ka pronalaženju mirnih rješenja".
"U svjetlu ovih događaja, Moskva još jednom apeluje na sve uključene strane da usvoje odgovoran pristup i suzdrže se od preduzimanja koraka koji mogu pogoršati situaciju u području palestinsko-izraelskog sukoba, čime bi se zakompliciralo njegovo političko rješenje", dodaje se.
Ministarstvo je također potvrdilo stav Rusije da podržava hitan prekid neprijateljstava u Pojasu Gaze i pronalaženje sveobuhvatnog rješenja palestinskog pitanja na osnovu utvrđenih međunarodnopravnih principa.