Rusija je u srijedu oštro osudila izraelski napad na Dohu, glavni grad Katara, nazivajući ga "grubim kršenjem međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih naroda" i napadom na suverenitet i teritorijalni integritet nezavisne države.

U saopćenju, Ministarstvo vanjskih poslova je naglasilo da je Izrael ciljao stambeni kvart Katara, navodno usmjeren na visokopozicionirane članove palestinskog pokreta Hamas koji su se navodno tamo nalazili, ubivši najmanje šest osoba, uključujući katarskog policajca, i ranivši nekoliko osoba.

"Rusija ovaj incident smatra grubim kršenjem međunarodnog prava i Povelje UN-a, što predstavlja napad na suverenitet i teritorijalni integritet nezavisne države", naglasilo je ministarstvo.

Dodali su da izraelske akcije predstavljaju korak koji vodi ka daljoj eskalaciji i destabilizaciji na Bliskom istoku.