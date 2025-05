Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u srijedu da se na sastanku ministara vanjskih poslova Grupe sedam (G7) u Kanadi neće razgovarati o američkom "preuzimanju Kanade".

Na aerodromu Shannon u Irskoj, novinari su pitali Rubija o prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Kanadu i pretvori je u 51. američku državu.

"On (Trump) je iznio argument da je njihov interes da to učine. Očigledno, Kanađani se ne slažu, očigledno to nije ono o čemu ćemo razgovarati na G7 i to nije ono o čemu ćemo razgovarati na našem putovanju ovdje", rekao je Rubio.

Podsjetio je na dugogodišnju saradnju između SAD-a i Kanade, posebno kroz Sjevernoameričku komandu zračno-svemirske odbrane (NORAD), i istakao širi fokus sastanka G7, uključujući sigurnost u Sjevernoj Americi i globalna pitanja kao što je rat u Ukrajini.

"Oni su zemlja domaćin, a mi imamo mnogo drugih stvari na kojima radimo zajedno. Zajedno branimo Sjevernu Ameriku kroz NORAD i zračni prostor našeg kontinenta, tako da, da ne spominjemo pitanja Ukrajine i drugih zajedničkih stvari. Dakle, u G7 ćemo biti fokusirani na sve te stvari. To nije sastanak o tome kako ćemo preuzeti Kanadu", dodao je.