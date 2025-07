Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u nedjelju je najavila "dvostruki pristup" američkim carinama, koji uključuje razgovore i protumjere ako bude potrebno.

“Imamo dvostruki pristup. To je vrlo važno. Uvijek smo bili vrlo jasni da preferiramo rješenje postignuto pregovorima. To ostaje slučaj i iskoristit ćemo vrijeme koje imamo do 1. augusta“, rekla je Von der Leyen tokom zajedničkog brifinga za novinare s indonezijskim predsjednikom Prabowom Subiantom u Briselu.

Rekla je da su za drugi kolosijek spremni odgovoriti protumjerama koje su pripremili ako bude potrebno.

“Pripremili smo i dogovorili prvu listu protumjera. Razvili smo drugu potencijalnu listu protumjera koja je sada dogovorena, a ACI (Instrument protiv prisile) je kreiran za vanredne situacije“, objasnila je Von der Leyen.

Uvjeravala je da je Evropa spremna za sve eventualne scenarije.

“Međutim, još nismo tamo. Ovo je vrlo važno. Sada je vrijeme za pregovore“, naglasila je.

Također je najavila da će produžiti suspenziju protumjera EU protiv američkih carina do početka augusta, uz nastavak pripreme daljnjih mjera.

EU je pauzirala svoje protumjere na američke trgovinske carine kako bi se osiguralo vrijeme i prostor za pregovore između EU-a i SAD-a do 14. jula.

Predsjednica komisije dodatno je ponovila potrebu za diverzifikacijom trgovinskih odnosa i radom na samom jedinstvenom tržištu.

Također je najavila sporazum s Indonezijom o stvaranju prilika u ključnim industrijama i jačanju lanaca snabdijevanja kritičnim sirovinama.

“Veoma mi je drago izvijestiti da smo upravo postigli politički dogovor o ambicioznom Sporazumu o slobodnoj trgovini. To je Sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu. Mi ga zovemo CEPA“, rekla je Von der Leyen.

Indonezijski predsjednik Subianto također je pozdravio sporazum kao vrlo važan doprinos ekonomskoj i geopolitičkoj stabilnosti u svijetu, naglašavajući da žele vidjeti više evropskog prisustva i evropskog učešća u indonezijskoj ekonomiji.

“Zajedno šaljemo snažnu poruku o važnosti predvidljivih, dugoročnih partnerstava, partnerstava koja su izgrađena na povjerenju, reciprocitetu, transparentnosti i zajedničkim vrijednostima“, dodala je von der Leyen.

U subotu je Trump najavio da će SAD uvesti 30 posto carina na EU i Meksiko počevši od 1. augusta, što će dovesti u opasnost trgovinske pregovore između SAD-a i EU, budući da je blok imao za cilj finalizirati sveobuhvatni trgovinski sporazum ovog mjeseca.

U objavi na mreži Truth Social, Trump je podijelio odvojena pisma upućena predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i meksičkoj predsjednici Claudiji Sheinbaum, najavljujući 30 posto carine na robu namijenjenu SAD-u iz Evrope i Meksika.

Von der Leyen je zatim izrazila spremnost da radi na sporazumu sa SAD-om do 1. augusta i obećala da će poduzeti sve potrebne korake za zaštitu interesa EU, uključujući usvajanje proporcionalnih protumjera.