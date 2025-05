Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je u četvrtak da se studenti blokaderi ponose time što odbijaju dijalog sa legitimnim predstavnicima vlasti u Srbiji, a da, kako je navela, ''padaju u nesvijest'' kad se u stranoj zemlji sretnu sa nekim od zvaničnika čime, kako je istakla, pokazuju krajnje nepoštovanje prema svojoj otadžbini.

Brnabić je u objavi na društvenoj mreži X, reagujući na to što je ministarka spoljnih i evropskih poslova Austrije Beate Majng Rajzinger u Beču dočekala studente u blokadi iz Srbije koji trče do Brisela, navela da je manji problem to što se time Austrija grubo umiješala u unutrašnja pitanja Srbije i istakla da će to biti riješeno na institucionalnom nivou.

''Od juče ne mogu da prestanem da razmišljam o ovoj slici iz Beča, gdje je austrijska ministarka spoljnih poslova dočekala grupu blokadera iz Srbije, a oni razdragani kao da su vidjeli ko zna koga'', navela je Brnabić.

Ukazala je da je mnogo važnije što to pokazuje stav blokadera prema svojoj zemlji, Srbiji, odnosno krajnje nepoštovanje prema otadžbini.

''Naime, ako ste primijetili, oni se od početka ovog terora ponose time što neće da se vide ni sa jednim predstavnikom legitimnih institucija u Republici Srbiji - ni sa predsjednikom, ni sa premijerom, ne daj Bože sa nekim ministrom, a ne žele nikakvu komunikaciju ni sa parlamentom'', navela je ona.

Dodala je da, istovremeno, ''biciklaju'' do Strazbura da bi ih primio bilo ko iz Evropskog parlamenta, trče do Brisela da bi se sreli sa bilo kim iz Evropske komisije, da u stranoj zemlji ''padnu u nesvijest'' od sreće kad vide ministra, a da u Srbiji jedva čekaju da se sastanu sa komesarom (ministrom) Evropske komisije.

''Dakle, nisu oni ni anarhisti ni anti-establišment, niti bi oni mijenjali svjetski poredak koji je nefer i nepravedan. Ne, oni samo ne poštuju volju svojih građana koji su birali i gradili srpske institucije. I to je poražavajuće i sramotno, kao i za svaku osudu'', istakla je Brnabić, prenio je Tanjug.

Ministarka spoljnih i evropskih poslova Austrije Beate Majng Rajzinger juče je u Beču dočekala studente u blokadi iz Srbije koji trče do Brisela, a tom prilikom je izjavila da "EU želi isto ono što i oni žele".

Postupak austrijske ministarke osudio je i ministar spoljnjih poslova Srbije, Marko Đurić.

Višemjesečni protesti i blokade u Srbiji počeli su nakon tragedije u Novom Sadu, kada je u nesreći na Željezničkoj stanici u padu nadstrešnice 1. novembra prošle godine poginulo 16 ljudi. Srbijanske vlasti pokrenule su niz procesa protiv korupcije, a tadašnji premijer Miloš Vučević je podnio ostavku, nakon čega je formirana nova vlada.