Grčka se priprema za novi i intenzivniji toplotni talas koji bi trebao donijeti visoke temperature i povećan rizik od požara, objavili su lokalni mediji u srijedu.

Prema dnevnim novinama "To Vima", prognoze predviđaju da bi temperature mogle porasti i do 43 stepena Celzijusa između nedjelje, 20. jula, i utorka, 22. jula - a moguće je da će se produžiti i do srijede.

Meteorolog Giorgos Tsatrafilia rekao je da su temperature od 30 do 40 stepeni vjerovatne u danima koji prethode vikendu, prije nego što toplotni talas dostigne punu snagu.

Također je upozorio da bi ranjivo stanovništvo, posebno u urbanim područjima sa lošom ventilacijom i ograničenim mogućnostima hlađenja, moglo iskusiti značajan pritisak tokom ekstremnih vrućina.