Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je u srijedu da u zemlji i dalje traje državni udar, te pozvao na oprez i odlučno djelovanje institucija, nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova Velike Britanije Davidom Lammyjem u Sarajevu.

"Želim ponoviti da ne smijemo ni najmanje potcijeniti opasnost koja se nadvila nad Bosnom i Hercegovinom. Nadležne institucije Bosne i Hercegovine ne smiju se opuštati jer je stanje i dalje veoma ozbiljno. Ipak, veoma je važno da se iz dana u dan steže obruč oko bjegunaca od pravde", rekao je Bećirović na konferenciji za novinare nakon sastanka.

Bećirović je rekao da je svima jasno da su Dodik i njegova antidržavna organizirana grupa pripremali godinama antidejtonske i antiustavne akte.

Dodao je kako je britanskog ministra tokom sastanka informisao da su na sceni "najteži udari na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i na mir i stabilnost u našoj zemlji od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma".

"Još uvijek traje državni udar u Bosni i Hercegovini i to su potvrdili brojni važni centri moći. Dodik i njegovi saradnici napali su na ustavni poredak i temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma. U pitanju je krivično djelo napada na ustavni poredak, a ima elementa da se govori i o oružanoj pobuni", pojasnio je Bećirović.

"Ovo što on (predsjednik entiteta RS Milorad Dodik) radi može dovesti do katastrofe i dužni smo na to ukazati", upozorio je.

Naglasio je kako posebno zabrinjava u zadnjim sedmicama i njegov (Dodikov) opasni ratno-huškački narativ. U takvoj veoma složenoj situaciji, dodao je Bećirović, važne su i vrlo jasne bile danas poruke šefa britanske diplomatije.

"Ujedinjeno kraljevstvo snažno podržava nezavisnost, suverenitet i jedinstvo multietničke države Bosne i Hercegovine. Postoji puna podrška zaštiti ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, puna podrška visokom predstavniku međunarodne zajednice, puna podrška Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i najoštrija osuda rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine", rekao je Bećirović.

Na pitanje novinara da li je bilo govora o uvođenju sankcija zvaničnicima RS-a, odnosno naznakama da bi Velika Britanija mogla krenuti putem Njemačke i Austrije u kontekstu uvođenja sankcija, Bećirović je odgovorio kako se "Ujedinjeno Kraljevstvo neće priključiti Austriji i Njemačkoj, jer je Ujedinjeno Kraljevstvo prije tri godine donijelo sankcije protiv Dodika i (op.a. član Predsjedništva BiH Željka) Cvijanović i svi drugi su se priključili Ujedinjenom Kraljevstvu".