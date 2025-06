Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna za treću rundu mirovnih pregovora s Ukrajinom i pozdravio je ideju sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, opisujući ga kao hrabrog čovjeka.

Obraćajući se novinarima u Minsku, Putin je potvrdio da šefovi delegacija trenutno razgovaraju o datumu sljedeće runde pregovora, priznajući da su Ukrajina i Rusija podnijele dva suprotstavljena memoranduma.

"To nije iznenađujuće", rekao je, naglašavajući da su razgovori osmišljeni kako bi se istražili načini približavanja.

"Već smo predali više od 6.000 tijela (ukrajinskih vojnika) i spremni smo predati još skoro 3.000. Ali na ukrajinskoj strani je da ih prihvati", rekao je Putin.

Komentarišući odnose s Washingtonom, ruski lider je rekao da se veze sa SAD-om počinju stabilizirati i da su poduzeti prvi koraci u tom smjeru.

"Sastanak s Trumpom je sasvim moguć. Rado ćemo se pripremiti za to. On je hrabar čovjek, to je jasno", rekao je.

Putin je naglasio da američke kompanije signaliziraju interes za povratak na rusko tržište.

"Ovo ćemo samo pozdraviti. Mora se temeljito pripremiti", dodao je.

Također je govorio o ruskim vojnim izdacima, koji se procjenjuju na 13,5 biliona rubalja (171 milijardu dolara), i tvrdi da ova investicija podržava cilj završetka "specijalne vojne operacije" u Ukrajini s "povoljnim ishodom", a ne prijetnjom Evropi.

Rekao je da Kremlj razmatra postepeno smanjenje odbrambenih izdataka u naredne tri godine, dok je kritikovao planove Evrope da poveća vlastite vojne budžete.

Odgovarajući na zapadne optužbe o ruskoj agresiji, Putin je tvrdio da je Zapad djelovao agresivno, misleći na ukrajinsku revoluciju iz 2014. godine.

"Izveli su državni udar, podržali ga, platili za njega, a zatim tvrdili da se Rusija ponaša agresivno. Jesu li idioti ili nas smatraju budalama", kazao je Putin.