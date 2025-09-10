Kina je u srijedu osudila izraelske napade na glavni grad Katara, Dohu, i upozorila na moguću eskalaciju napetosti u regiji.

Na redovnoj konferenciji za novinare u Pekingu, glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian izrazio je "čvrsto protivljenje" izraelskom kršenju teritorijalnog suvereniteta Katara.

Lin je također implicitno kritikovao Sjedinjene Američke Države (SAD) zbog njihovog "ozbiljno neuravnoteženog stava" o Bliskom istoku i okrivio Washington za izraelske postupke.