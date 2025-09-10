SVIJET
Kina upozorila na moguću eskalaciju nakon izraelskog napada na Dohu
Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je izraelski napad, implicitno kritikujući SAD zbog ozbiljno neuravnoteženog stava o Bliskom istoku.
Glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian izrazio je "čvrsto protivljenje" izraelskom kršenju teritorijalnog suvereniteta Katara. / Reuters
10 Septembar 2025

Kina je u srijedu osudila izraelske napade na glavni grad Katara, Dohu, i upozorila na moguću eskalaciju napetosti u regiji.

Na redovnoj konferenciji za novinare u Pekingu, glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian izrazio je "čvrsto protivljenje" izraelskom kršenju teritorijalnog suvereniteta Katara.

Lin je također implicitno kritikovao Sjedinjene Američke Države (SAD) zbog njihovog "ozbiljno neuravnoteženog stava" o Bliskom istoku i okrivio Washington za izraelske postupke.

U utorak je izraelska vojska saopćila da je izvela "precizan napad usmjeren na visoko rukovodstvo" palestinske grupe Hamas.

Katar je osudio "kukavički" napad, rekavši da su napadom ciljane stambene zgrade u kojima su smješteni članovi političkog biroa Hamasa.

Zaljevska država, zajedno sa SAD-om i Egiptom, igra centralnu ulogu u naporima da se posreduje u okončanju izraelskog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 64.600 Palestinaca.

IZVOR:AA
