Kina je u srijedu osudila izraelske napade na glavni grad Katara, Dohu, i upozorila na moguću eskalaciju napetosti u regiji.
Na redovnoj konferenciji za novinare u Pekingu, glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian izrazio je "čvrsto protivljenje" izraelskom kršenju teritorijalnog suvereniteta Katara.
Lin je također implicitno kritikovao Sjedinjene Američke Države (SAD) zbog njihovog "ozbiljno neuravnoteženog stava" o Bliskom istoku i okrivio Washington za izraelske postupke.
U utorak je izraelska vojska saopćila da je izvela "precizan napad usmjeren na visoko rukovodstvo" palestinske grupe Hamas.
Katar je osudio "kukavički" napad, rekavši da su napadom ciljane stambene zgrade u kojima su smješteni članovi političkog biroa Hamasa.
Zaljevska država, zajedno sa SAD-om i Egiptom, igra centralnu ulogu u naporima da se posreduje u okončanju izraelskog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 64.600 Palestinaca.